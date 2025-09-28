Cerrar X
Nacional

Lluvia afecta operaciones del AICM; prevén demoras

Una intensa lluvia registrada la tarde de este sábado provocó afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

  • 28
  • Septiembre
    2025

Una intensa lluvia registrada la tarde de este sábado provocó afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que informó que únicamente la pista 05L-23R se mantiene en servicio, mientras que la 05 derecha permanece cerrada debido a la acumulación de agua.

La terminal aérea advirtió que las condiciones meteorológicas prevalecerán por lo menos durante las próximas dos horas, por lo que recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

En la página oficial del aeropuerto, cerca de una decena de vuelos aparece con retrasos, aunque la mayoría mantiene estatus de “a tiempo”, “despegó” o “aterrizó”.

Usuarios expresan inconformidad

En redes sociales, los viajeros denunciaron demoras y compartieron imágenes de las zonas de rodaje encharcadas. El usuario Yeshaq escribió: “una vez más el aeropuerto internacional de la Ciudad de México inundado. Solamente una pista operando. ¡Terrible! ¿A dónde van los impuestos?”.

Otra pasajera, identificada como “tu mamá”, señaló que llevaba hora y media de espera, mientras que MNK cuestionó la versión oficial: “no es una lluvia intensa, no mientan”.

Claudia de la Borbolla también reportó en X que su vuelo 836 de Aeroméxico acumulaba más de 90 minutos de retraso: “Una ligera lluvia y se colapsa el pinche aeropuerto”.

Aerolíneas y medios reaccionan

La aerolínea Volaris informó a sus clientes que algunas operaciones podrían verse afectadas por la fuerte lluvia en la zona del AICM. En tanto, Viva Aerobús anunció la suspensión de vuelos a causa de las condiciones climáticas.

Por su parte, el medio digital Ala Crítica sostuvo que la precipitación fue intensa y que “el aguacero volvió a poner en jaque la infraestructura de la CDMX”, con vuelos suspendidos, retrasos y cientos de pasajeros afectados.


Comentarios

