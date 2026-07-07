Tras el reporte, elementos de Protección Civil mantuvieron el monitoreo del área para verificar posibles afectaciones y brindar apoyo en caso de ser necesario

Inicio / Nuevo León / Lluvia y granizo sorprenden a habitantes de Galeana

Una intensa lluvia acompañada de caída de granizo se registró la tarde de este martes en distintos puntos del municipio de Galeana, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con la corporación estatal, el fenómeno se presentó en el tramo comprendido entre las comunidades de El Orito y Las Placetas, donde la precipitación estuvo acompañada por granizo, lo que redujo la visibilidad y generó condiciones de riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil mantuvieron el monitoreo del área para verificar posibles afectaciones y brindar apoyo en caso de ser necesario. Hasta el momento no se reportaban personas lesionadas ni daños de consideración derivados de la tormenta.

La tarde de este martes se registró una lluvia de intensidad moderada en el sur de Nuevo León, sin que hasta el momento se reporten incidentes de consideración derivados de las precipitaciones.

Ante las condiciones del pavimento mojado y la reducción de la visibilidad, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución para prevenir accidentes en las principales vialidades de la zona.

Protección Civil recomendó moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo, mantener una distancia segura entre automóviles y evitar maniobras bruscas mientras prevalezcan las lluvias.

Las lluvias forman parte de las condiciones meteorológicas pronosticadas Nuevo León, donde durante las últimas horas se han registrado precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica y, de manera aislada, caída de granizo.