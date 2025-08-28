'Lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña “muestra lo que son” por sus conductas autoritarias y el intento de solucionar a golpes, algo que pudo haberse resuelto dialogando.

La mandataria afirmó que este hecho, le recordó a una ocasión en que un “grupo de porros” agredieron a su hermano en la Facultad de Derecho de la UNAM cuando eran estudiantes.

“Lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN. Cuando vi ayer al presidente del PRI y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena (en que porros golpearon a mi hermano en la UNAM) muy autoritaria (...). Estas actitudes son condenables, pero para que vean lo que son los porros de entonces, los porros de ahora”, comentó.

Cuando concluía la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27, "Alito" Moreno y Fernández Noroña protagonizaron una discusión verbal que en instantes escaló a los empujones y después los golpes.

Los hechos terminaron en declaraciones desafortunadas de Alejandro Moreno, quien intentó justificar su reacción, y por parte de Morena la amenaza de solicitud de desafuero contra el priista para que enfrente la denuncia que interpondrían ante las autoridades.

Así fue la agresión de ALITO a Noroña en la comisión permanente. Del día de hoy. pic.twitter.com/XUcjPjpkVD — Vittor Blogs ® (@Vicbuendia_H) August 27, 2025

