Cerrar X
Lo_que_ocurrio_ayer_muestra_lo_que_es_el_PRIAN_Sheinbaum_7b14c3776e
Nacional

'Lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña 'muestra lo que son' por sus conductas autoritarias

  • 28
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña “muestra lo que son” por sus conductas autoritarias y el intento de solucionar a golpes, algo que pudo haberse resuelto dialogando.

La mandataria afirmó que este hecho, le recordó a una ocasión en que un “grupo de porros” agredieron a su hermano en la Facultad de Derecho de la UNAM cuando eran estudiantes.

“Lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN. Cuando vi ayer al presidente del PRI y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena (en que porros golpearon a mi hermano en la UNAM) muy autoritaria (...). Estas actitudes son condenables, pero para que vean lo que son los porros de entonces, los porros de ahora”, comentó.

Cuando concluía la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27, "Alito" Moreno y Fernández Noroña protagonizaron una discusión verbal que en instantes escaló a los empujones y después los golpes.

Los hechos terminaron en declaraciones desafortunadas de Alejandro Moreno, quien intentó justificar su reacción, y por parte de Morena la amenaza de solicitud de desafuero contra el priista para que enfrente la denuncia que interpondrían ante las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sera_Itzel_Castillo_la_proxima_presidenta_del_Congreso_de_NL_5d8c9deb84
Será Itzel Castillo la próxima presidenta del Congreso de NL
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T113117_838_42e36cbd97
Comisión Permanente celebra sesión tras riña entre Noroña y Alito
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T111117_710_a5a522bf82
EUA 'planteaba mayor intervención' en México: Federación
publicidad

Últimas Noticias

AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_57_03_PM_8b5b57303c
Se registra incendio en paquetería en Monterrey. 
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×