La mandataria federal afirmó que acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, por lo que instó a los jóvenes a evitar este tipo de actividades

Inicio / Nacional / Es lo que es: Sheinbaum reacciona a condena de 'Mayo' Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no cuenta con una opinión personal sobre la sentencia de cadena perpetua a la que fue acreedor Ismael "El Mayo" Zambada este lunes, luego de ser encontrado culpable de delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas y corrupción.

"No hay una opinión personal. Es lo que es", exclamó la presidenta.

Luego de lo expresado por el "Mayo" Zambada al instar a que los mexicanos eviten involucrarse con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo mencionó uno de los principales ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad y de prevención de la violencia: "Atención a las causas" es la principal herramienta con la que cuentan para evitar que los jóvenes de México terminen involucrados en actividades de esta índole.

"Es difícil citarlo, pero es el trabajo que nosotros estamos haciendo, que ningún joven se acerque a la delincuencia. Esta es la tragedia de la guerra contra el narco".

La mandataria federal afirmó que acercarse a un grupo delincuencial "es acercarse a la muerte", más allá de lo dicho por uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.

"Es una vida de penurias y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida".

Afirmó que pedirá a la Fiscalía General de la República que revise si el decomiso de aproximadamente $15,000 millones de dólares de bienes del narcotraficante realizado por las autoridades estadounidenses corresponde únicamente a dicha dependencia extranjera.

Además, afirmó que sus solicitudes de información siguen sin ser respondidas por parte de las autoridades de Estados Unidos, donde se pidió aclarar la participación de las dependencias de seguridad en el presunto secuestro y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada, lo que generó un conflicto entre grupos delincuenciales "con efectos en Sinaloa".

¿Qué mencionó "El Mayo" Zambada en su carta para que los jóvenes se alejaran de la delincuencia organizada?

Recordemos que, después de recibir su sentencia, el líder criminal aceptó su responsabilidad por todos los crímenes cometidos, por lo que aceptó la condena impuesta por la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

A lo largo de una carta, "El Mayo" Zambada mencionó que creció en un entorno de violencia, lo cual no justifica su actuar, por lo que instó a los jóvenes a no involucrarse en actividades relacionadas con el crimen organizado.

"En México y en otros lugares afectados por este tipo de crimen, demasiadas vidas se pierden, demasiadas familias son destruidas y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que los lleva solo a la prisión o a la muerte. Nadie gana en una guerra así. A la próxima generación, les digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia, ni hay nada valioso en el crimen. Solo trae dolor y pérdidas".

Este lunes, el fundador del Cartel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva York, una de las condenas más largas para algún narcotraficante en la historia.