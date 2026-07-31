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Promete Sheinbaum recibir a maestros de la CNTE Oaxaca
El encuentro se pactó en las inmediaciones del municipio de Santiago Suchilquitongo, donde aproximadamente 60 maestros esperaron a la mandataria
Por Carlos Nava | 31 Julio 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó reunirse el próximo jueves 13 de agosto con integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que un grupo de docentes interceptara el vehículo en el que se trasladaba durante su gira de trabajo por la entidad.
El encuentro se pactó en las inmediaciones del municipio de Santiago Suchilquitongo, a unos 35 kilómetros de la capital oaxaqueña, donde un aproximado de 60 maestros disidentes aguardó el paso del contingente presidencial para exigir la reanudación del diálogo con el Gobierno federal.
Diálogo directo en la carretera
Durante la parada, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez Martínez, abordó a la mandataria para entregarle un pliego petitorio con los asuntos pendientes tras las protestas y movilizaciones realizadas por el magisterio en la Ciudad de México previo al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Aunque la dirigencia sindical solicitó inicialmente una mesa de trabajo durante el fin de semana en territorio oaxaqueño, la titular del Ejecutivo declinó la propuesta por cuestiones de agenda, ofreciendo en su lugar una audiencia en la capital del país.
“Está difícil porque yo voy a estar aquí hasta el domingo, pero los recibo allá en la ciudad si quieres”, señaló Sheinbaum Pardo, para posteriormente precisar: “A las 11 de la mañana, a las 22 nada más, el jueves 13 a las 11:00 de la mañana”.
Demandas del magisterio
Pérez Martínez enfatizó ante la presidenta la urgencia de lograr un "diálogo resolutivo", destacando entre las exigencias prioritarias la abrogación de la Ley del ISSSTE —en lo relativo al sistema de pensiones—, así como la cancelación definitiva de la reforma educativa promulgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Continúa gira presidencial por Oaxaca
Tras concretar el acuerdo sin que se registraran incidentes mayores, la comitiva oficial ingresó a Santiago Suchilquitongo para encabezar la presentación del Plan Nacional de Maíz Nativo "El Maíz es tu raíz", iniciativa orientada a la preservación y protección de las semillas originarias.
La agenda de la mandataria continuará durante el fin de semana con recorridos por las regiones de la Mixteca y los Valles Centrales, donde tiene programada la inauguración de un centro hospitalario, además de la supervisión de programas sociales y obras de infraestructura vial.