Promete Sheinbaum recibir a maestros de la CNTE Oaxaca

El encuentro se pactó en las inmediaciones del municipio de Santiago Suchilquitongo, donde aproximadamente 60 maestros esperaron a la mandataria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó reunirse el próximo jueves 13 de agosto con integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que un grupo de docentes interceptara el vehículo en el que se trasladaba durante su gira de trabajo por la entidad.

El encuentro se pactó en las inmediaciones del municipio de Santiago Suchilquitongo, a unos 35 kilómetros de la capital oaxaqueña, donde un aproximado de 60 maestros disidentes aguardó el paso del contingente presidencial para exigir la reanudación del diálogo con el Gobierno federal.

Diálogo directo en la carretera

Durante la parada, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez Martínez, abordó a la mandataria para entregarle un pliego petitorio con los asuntos pendientes tras las protestas y movilizaciones realizadas por el magisterio en la Ciudad de México previo al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Aunque la dirigencia sindical solicitó inicialmente una mesa de trabajo durante el fin de semana en territorio oaxaqueño, la titular del Ejecutivo declinó la propuesta por cuestiones de agenda, ofreciendo en su lugar una audiencia en la capital del país.