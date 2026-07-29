Marina retira 2,000 toneladas de sargazo en Costa Maya

La Marina informó que entre el 18 y el 27 de julio recolectó 2,112 toneladas en Quintana Roo, como parte de la Estrategia para la Atención del Sargazo 2026

La Secretaría de Marina (Semar) retiró 2,112 toneladas de sargazo en la zona de Costa Maya, Quintana Roo, entre el 18 y el 27 de julio, como parte de las operaciones permanentes de contención y recolección que mantiene en el Caribe mexicano para reducir el impacto de esta macroalga en las costas del estado.

La dependencia informó que estas acciones forman parte de la Estrategia para la Atención del Sargazo 2026 en el Caribe Mexicano, un programa que contempla labores de monitoreo, contención en el mar y limpieza en playas para enfrentar el arribo masivo de sargazo, un fenómeno que afecta de manera recurrente al litoral de Quintana Roo y tiene repercusiones ambientales, económicas y turísticas.

Como parte de esta estrategia, en días recientes se realizó una jornada intensiva de limpieza en el puerto de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, donde participaron 120 elementos de la Marina y más de 250 voluntarios, entre empresarios, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y habitantes de la comunidad.

Durante esta jornada se recolectaron más de 250 toneladas de sargazo con el apoyo de maquinaria especializada y equipo de recolección. Ese volumen se incorporó al total de 2 mil 112 toneladas retiradas en Costa Maya durante el periodo de diez días reportado por la institución.

La Semar destacó que la participación conjunta de autoridades, iniciativa privada y sociedad civil permite fortalecer las acciones de limpieza y reducir la acumulación de la macroalga en las playas, especialmente en destinos cuya economía depende del turismo.

La dependencia señaló que mantener las playas libres de sargazo contribuye a preservar espacios aptos para las actividades recreativas, mejorar la imagen de Mahahual ante los visitantes y disminuir las afectaciones que provoca la descomposición de la macroalga, como malos olores y el deterioro de los ecosistemas costeros.

Asimismo, indicó que las operaciones de contención y recolección se realizan de forma permanente mediante un esquema de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con organizaciones civiles y representantes del sector productivo de la región.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará ejecutando la Estrategia para la Atención del Sargazo de manera permanente en el Caribe mexicano, con el objetivo de atender el fenómeno de forma oportuna, proteger la actividad turística y contribuir al bienestar de las comunidades costeras de Quintana Roo. Jornada en Mahahual suma 250 toneladas La Secretaría de Marina realizó una jornada de limpieza en el puerto de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, con la participación de 120 elementos navales y más de 250 empresarios, restauranteros y prestadores de servicios turísticos. Con apoyo de maquinaria especializada se retiraron más de 250 toneladas de sargazo para mantener las playas en condiciones óptimas para el turismo.