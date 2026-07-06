Fuerzas federales despliegan operativos simultáneos en 13 estados

El mayor decomiso ocurrió en Chiapas, donde la Secretaría de Marina aseguró 4.19 toneladas de cocaína durante labores de vigilancia marítima

Fuerzas federales realizaron operativos simultáneos en 13 entidades del país durante el fin de semana, con saldo de 58 personas detenidas y el aseguramiento de más de cuatro toneladas de drogas, 150 mil litros de hidrocarburo ilícito, armas, explosivos y equipo presuntamente utilizado por grupos criminales.

De acuerdo con el reporte de acciones relevantes del 3 al 5 de julio, el mayor decomiso ocurrió en Chiapas, donde la Secretaría de Marina aseguró 4.19 toneladas de cocaína durante labores de vigilancia marítima y se detuvo a 18 personas en distintos operativos.

Aseguramientos se extendieron a Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Veracruz

En Sonora, autoridades federales y estatales realizaron cateos en inmuebles de Nogales y Agua Prieta, donde fueron detenidas 10 personas y aseguraron armas, cartuchos, dosis de droga y mil 500 tarjetas bancarias.

En Nuevo León, elementos de seguridad localizaron un centro de almacenamiento de combustible robado, donde decomisaron 150 mil litros de hidrocarburo, además de vehículos y contenedores utilizados para su traslado.

En Sinaloa fueron asegurados 23 artefactos explosivos improvisados, así como equipo táctico, mientras que en Veracruz se reportó la detención de 15 personas y el decomiso de armas, municiones, droga y teléfonos celulares.

En Tabasco, autoridades intervinieron un inmueble donde encontraron uniformes apócrifos, motocicletas y diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Operativo nacional en cifras