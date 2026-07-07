México, entre los países de la OCDE con mayor alza salarial

La mejora estuvo impulsada principalmente por los incrementos al salario mínimo, que en términos reales aumentó 68% desde 2021

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México se convirtió en el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor crecimiento de los salarios reales desde inicios de 2021 hasta el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por los incrementos al salario mínimo aplicados en los últimos años.

De acuerdo con el informe anual Perspectivas del Empleo 2026, publicado por la OCDE, los salarios reales en México, es decir, descontando el efecto de la inflación, aumentaron 15.1% durante ese periodo.

La cifra coloca al país solo por detrás de Turquía, Hungría y Polonia, y muy por encima del promedio de la OCDE, que fue de 4.9%.

El salario mantiene una tendencia al alza

El organismo internacional destacó que la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos no se ha detenido.

Tan solo entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, los salarios reales crecieron 3.9% en México, más del doble del promedio registrado entre los países miembros de la OCDE, donde el incremento fue de 1.7%.

La organización atribuye buena parte de este comportamiento a los aumentos consecutivos del salario mínimo implementados desde 2021.

Salario mínimo creció 68% en términos reales

Uno de los datos más relevantes del informe es que el salario mínimo real en México aumentó 68% desde enero de 2021.

Como resultado, para 2024 el salario mínimo representaba ya el 73.7% del salario mediano nacional, es decir, el ingreso que divide a la población trabajadora en dos mitades: quienes ganan más y quienes ganan menos.

La OCDE considera que esta política ha contribuido significativamente a mejorar los ingresos de los trabajadores con menores percepciones.

El reporte también resalta que México ha mostrado un crecimiento relativamente sólido en productividad laboral desde la pandemia.

Entre 2019 y 2023, la productividad avanzó a una tasa promedio anual de 1.45%, mientras que entre 2023 y 2024 el crecimiento fue de 1.96%.

Estas cifras superan ampliamente el promedio de la OCDE, donde la productividad aumentó apenas 0.62% durante el último periodo analizado.

Al mismo tiempo, las horas trabajadas registraron una disminución gradual. Entre 2023 y 2025, el promedio de horas laborales cayó 0.52% anual en México.

Sin embargo, el organismo aclara que los trabajadores mexicanos continúan entre los que más horas laboran dentro de los países miembros.

La OCDE señala que la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.7% durante mayo de 2026, una de las más bajas de toda la organización y únicamente superada por Japón.

No obstante, advierte que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral mexicano, ya que representa más de la mitad del empleo total.

Un mercado laboral con avances y desafíos

El informe de la OCDE muestra que México ha logrado mejorar de manera importante el poder adquisitivo de los salarios y elevar la productividad laboral en los últimos años, apoyado en una política de incrementos al salario mínimo.

Sin embargo, el organismo también subraya que persisten retos importantes, especialmente en materia de informalidad, movilidad laboral y regulación del mercado de trabajo, factores que seguirán siendo determinantes para consolidar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores mexicanos.