La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana luego de participar en el Mundial 2026, donde México fue uno de los tres anfitriones

Inicio / Nacional / Sin subordinación a EUA y orgullo por el Tri: Mañanera 6 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum brinda la "Conferencia del Pueblo" este lunes desde el Palacio Nacional.

A continuación te presentamos los temas más relevantes abordados durante este 6 de julio.

'Cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación', sobre detención de 'Mayo' Zambada

Sobre la manera en que Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses, la mandataria federal aseguró que es importante que "salga a la luz", porque, a pesar de que se trata de la lucha con el narcotráfico, estas acciones no justifican la invasión extranjera.

"La colaboración que se tiene con el Gobierno de Estados Unidos y todas sus instituciones para el tema de seguridad. Es cooperación sin subordinación. Es cooperación sin injerencismo. La manera que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que se dice hoy".

'Estamos muy optimistas en México en todos los sentidos'

A dos meses de su informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que se encuentran muy "optimistas" sobre los resultados obtenidos en este último año de administración.

"Estamos muy optimistas en México en todos los sentidos en el turismo, bienestar del pueblo, desarrollo económico, justicia social. Eso se nota en la gente".

Más de 260 militares y toneladas de ayuda brindadas a Venezuela tras sismos

El apoyo brindado por México hacia Venezuela tras los dos sismos registrados hace unos días, el Gobierno Federal destacó que más de 26 naciones con 2,741 rescatistas se hicieron presentes en la zona del desastre.

Sheinbaum Pardo mencionó que los rescatistas de México fueron condecorados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, luego de apoyar con la liberación de dos personas de entre los escombros con vida, así como de 80 víctimas mortales.

También resaltó la participación de 18 binomios caninos, así como la intervención quirúrgica realizada. Apenas ayer, dos barcos zarparon desde las costas de Veracruz para enviar toneladas de víveres recolectados.

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'No podemos dejar de hablar de García Luna'

Será este próximo martes cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclare el impacto de los desfalcos realizados por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, afirmó Sheinbaum Pardo.

"Durante su gobierno y después de su gobierno, con desfalcos. No podemos dejar de hablar de García Luna porque muestra lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente, al que se le encargó la guerra contra el narco y resultó apoyar a un grupo del narcotráfico".

Además, mencionó que el día de mañana también se abordará el reportaje sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

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El objetivo es producir hasta 1.8 millones de barriles totales en México

Ante el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el objetivo de su administración es producir hasta 1.8 millones de barriles diarios de petróleo para destinarlos a la demanda interna.

"Cada día aumenta la venta de gasolina, diésel, de petróleos mexicanos, porque recuerden que con la Reforma Energética y eso permaneció, se puede importar gasolina y diésel por privados, pero la mayor parte de las ventas vienen de Pemex. Entonces, esa es la visión".

Aseguró que esto inició desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien con la creación de refinerías y la adquisición de Deer Park dio inicio al proceso para que el hidrocarburo permaneciera en el país.

También calificó como "irresponsable" la sobreexplotación de Cantarell en la década de los 2000, debido a que se trata de un recurso no renovable. Por ello, también optarán por utilizar energías limpias como la solar y la eólica.

Ante esto, la presidenta mencionó que se cuentan con avances con Petrobras, empresa con las mejores técnicas de exploración y perforación de pozos.

"Esta parte de exploración nos va a ayudar mucho Petrobras, porque ellos han desarrollado nuevas técnicas para la exploración de petróleo, particularmente en aguas profundas".

Además, mencionó que Cantarell se encuentra entre los objetivos de colaboración con la petrolera.

Basado en encíclica de León XIV, iniciarán debate sobre plataformas digitales e IA en menores de edad

La presidenta mencionó que a partir del 19 de julio se iniciará un proceso de divulgación de información sobre plataformas digitales y el impacto en la salud mental en las niñas y los niños.

Ante la adicción que generan las redes sociales en los menores de edad, según estudios, la mandataria federal dio a conocer que se pondría a debate el tema.

"No se trata de prohibir, sino de informar y generar condiciones de regulación entre todas y todos".

También se basó en lo dicho por el Papa León XIV a través de su encíclica, se podrá sobre la mesa el control sobre la Inteligencia Artificial (IA), control y desarrollo de la misma.

"Sustentados en la encíclica del papa (León XIV) y esta crítica que hace a la inteligencia Artificial vamos a iniciar un proceso de debate".

Contemplan a Pachuca como sede de las Olimpiadas Juveniles 2027

Ante la posibilidad de que la sede de las Olimpiadas Juveniles 2027 se desarrolle en el estado de Hidalgo, Sheinbaum Pardo reafirmó que existe la posibilidad de concretar el evento deportivo, pero esto queda en manos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Lo tiene que tomar Rommel Pacheco, pero si es una de las sedes que se están planteando. Tiene que haber un apoyo del Estado".

Aclaró que el director de la Conade trabaja de manera colaborativa con el gobernador Julio Menchaca para concretarla.

Michoacán reduce hasta un 46% de homicidios dolosos

Tras la gira realizada este fin de semana por el estado de Michoacán, la presidenta de México destacó las acciones efectuadas por la administración federal y estatal, incluida la reducción del 46% de homicidios dolosos.

"Hay una presencia muy importante de la Guardia Nacional, de Defensa, de Marina y el trabajo de detenciones. El Plan Michoacán contempla una serie de acciones principalmente de reactivación económica y programas del bienestar".

Como parte de estas acciones, la mandataria federal afirmó que Michoacán es la única entidad en el país en brindar apoyos económicos a todos los estudiantes.

"Michoacán es el único estado que tiene becados a todos los estudiantes que acuden a escuela pública". Te sugerimos: Presenta Segob 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y Justicia

Gabinete de Seguridad lo informará: Sheinbaum sobre ataque a marinos en Sinaloa

Ante los hechos registrados en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que será el Gabinete de Seguridad quien brinde más detalles sobre el ataque en el que una decena de personas fueron abatidas y marinos heridos.

Constató que el primer ataque se registró durante la jornada del sábado, y fueron agredidos de nueva cuenta al día siguiente. Sin embargo, consideró que las autoridades federales serían quienes brindarían mayores detalles sobre lo sucedido.

Más de 16 millones 571 mil adultos mayores beneficiados por Programas del Bienestar

Por su parte, la secretaria Leticia Ramírez anunció que 15 millones 571 mil 522 adultos mayores en México son beneficiados por Programas del Bienestar, de los cuales 2 millones 783 mil 248 son mujeres de entre 60 a 64 años.

Durante su participación en la conferencia matutina, la titular brindó la calendarización de pagos del bimestre Julio-Agosto y dio a conocer que las personas cuyo apellido comienza con la letra "A" recibirán su apoyo a partir de este 6 de julio.

Los beneficiarios podrán ser acreedores de la siguiente cantidad, dependiendo del programa al que se encuentren inscritos.

Adultos Mayores: $6,400

Mujeres Bienestar: $3,100

Personas con Discapacidad: $3,300

Madres trabajadoras: $1,650

Sembrando Vida: $6,450

Invertirán $11,200 millones en obras para prevenir inundaciones en Valle de México

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la inversión de $11,200 millones en obras hidráulicas para la prevención de inundaciones en el Valle de México.

Tras el anuncio, la presidenta mencionó que se cuenta con un 90% de avance en las seis obras, mismas que concluirán en las siguientes dos semanas.

"Cuatro de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias y en 15 días estarán terminadas todas. Es decir van al 90%".

Profeco resalta gasolineras y tiendas que mantienen precios bajos por acuerdos

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, destacó que las gasolineras mantienen el precio público alrededor de los $23 pesos.

"Recordar aquí que el acuerdo es que no esté más de $24 pesos el litro de gasolina regular y que el margen de ganancia no esté superior a los $2 pesos".

Con base en el Paquete contra la Inflación y la Carestía, la canasta básica más baja se reporta en Coacalco, Estado de México, donde los 24 productos que la componen son para el consumo semanal de un hogar con cuatro personas.

Sheinbaum felicita a Selección Mexicana tras participación en Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana luego de participar en el Mundial 2026, donde México fue uno de los tres anfitriones.

La mandataria federal, que esta podría ser la mejor participación en la historia del equipo Tricolor y que este equipo brindó alegría a los mexicanos.

"Creo que todos debemos de estar muy orgullosos del papel de la Selección. La verdad creo que ha sido la mejor participación de la Selección en los Mundiales.