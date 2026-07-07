Mencionó que será durante el juicio con la Corte Internacional de Justicia, que está en un proceso de desahogo de argumentos este próximo mes de agosto

Inicio / Nacional / México sin contacto con Ecuador por asalto a embajada en 2024

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reveló este martes que no se mantiene comunicación con las autoridades de Ecuador tras la irrupción de la Embajada de México en este país que derivó en la captura del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

"No no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros, no puede haber ningún canal de comunicación".

El canciller afirmó que el país sudamericano cometió "una falta muy grave no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia".

Reiteró que, al irrumpir y capturar de manera ilegal a este funcionario que ya contaba con asilo político por parte del Gobierno de México, cometió una serie de violaciones al derecho internacional, por lo que considera "imposible" que se vuelva a tener comunicación o restablecimiento de relaciones políticas.

Mencionó que será durante el juicio con la Corte Internacional de Justicia, que está en un proceso de desahogo de argumentos este próximo mes de agosto, cuya primera fase será concluida en enero de 2027, cuando ambas partes expongan sus posturas.

"Estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región en el seno de la Organización de Estados Americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera".

Además, reafirmó que serán las autoridades de Ecuador quienes tengan que reconocer la invasión a la embajada mexicana.

¿Cómo fue la captura de Jorge Glas tras pedir asilo político a México?

Autoridades de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas el pasado 5 de abril de 2024.

Fuerzas federales ingresaron por la fuerza minutos después de que el Gobierno de México concediera asilo político a Jorge Glas, quien enfrentaba diversos procesos judiciales por corrupción en su país.

Imágenes del operativo mostraron a los agentes irrumpiendo en la sede diplomática y deteniendo a Glas, quien permanecía refugiado en el inmueble desde diciembre de 2023 tras solicitar protección al Gobierno mexicano.

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó la acción como una "violación flagrante al derecho internacional", mientras que el Gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, defendió el operativo al argumentar que el exfuncionario era un sentenciado por delitos comunes y no un perseguido político, por lo que consideró improcedente el otorgamiento del asilo.

Jorge Glas fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018 y fue condenado en el caso Odebrecht por asociación ilícita, además de enfrentar otras sentencias relacionadas con el caso Sobornos 2012-2016. Su defensa sostiene que las acusaciones tienen un trasfondo político, mientras que las autoridades ecuatorianas afirman que las condenas corresponden a delitos de corrupción.