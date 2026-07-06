Presidente de Suiza inicia visita oficial a México

Guy Parmelin sostendrá el miércoles una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la cooperación y los vínculos económicos entre ambos países

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, llegó este lunes a México para realizar una visita oficial que tendrá como acto principal una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, programada para el próximo miércoles.

El mandatario arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) acompañado de su esposa, Caroline Merotto, donde fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

📸 Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país, al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin (@ParmelinG) y a su esposa, Caroline Merotto. El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta… pic.twitter.com/hXrHygd9AG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2026

Mediante sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la llegada de la comitiva suiza y destacó que el encuentro entre ambos mandatarios forma parte de la agenda diplomática entre los dos países.

De acuerdo con la SRE, la visita del mandatario suizo tiene como principal objetivo el fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países, además de impulsar la cooperación bilateral en áreas de interés común.