México entrega a EUA a presunto traficante chino 'Brother Wang'

México entregó el jueves a Estados Unidos a Zhi Dong Zhang, un presunto traficante de drogas de origen chino que se fugó en julio mientras cumplía un arresto domiciliario en la capital mexicana y había sido detenido en Cuba.

Así lo informó el jueves el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en su cuenta de X donde posteó una foto en la que se ve al detenido junto a tres agentes policiales mexicanos junto a un avión.

El funcionario indicó que Zhi Dong está identificado “como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia”, y agradeció al gobierno cubano por su colaboración.

Aunque la detención en Cuba salió a la luz esta semana, García Garfuch dijo que fue detenido en ese país el pasado 31 de julio, 20 días después de su fuga en México. Su primera captura había sido en octubre de 2024.

El traslado de Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, desde la isla caribeña a México se dio el mismo jueves “ante una solicitud formal de extradición y por decisión del gobierno cubano”, indicó la cancillería cubana en un breve comunicado.

Según La Habana, fue detenido en ese país “por delitos cometidos en el territorio nacional de falsificación de documentos y tráfico de personas”.

Las autoridades estadounidenses consideran que Zhi Dong Zhang colaboró tanto para el cártel de Sinaloa como para el de Jalisco Nueva Generación en diversas actividades criminales.

En el operativo de entrega a Estados Unidos participó el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en colaboración con la cancillería y la fiscalía mexicana.

