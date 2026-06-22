Europa abre las puertas a MyPimes mexicanas para atraer inversión

Los encuentros se enfocaron en aprovechar el Acuerdo Global Modernizado México–Unión Europea para acelerar la internacionalización

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Europa fortalece su relación económica con México en medio de una creciente agenda de cooperación que busca ampliar el comercio, la inversión y la innovación entre ambas regiones, con un énfasis en la apertura de oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas.

En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) impulsó una agenda internacional para fortalecer la presencia de estas empresas en mercados europeos y facilitar la llegada de inversión.

Durante una gira por París y Bruselas, la organización empresarial sostuvo más de 10 reuniones estratégicas con organismos públicos, cámaras empresariales y actores de innovación.

El objetivo central fue ampliar oportunidades de comercio, financiamiento y vinculación tecnológica para las MiPyMEs mexicanas.

En el recorrido se destacó la solidez del vínculo económico: el intercambio entre México y la Unión Europea supera los $100,000 millones de euros anuales, mientras que en Francia la inversión extranjera directa acumulada rebasa los $10,000 millones de dólares.

Además, cerca de 700 filiales francesas operan en México y generan alrededor de 200,000 empleos directos.

Se reúnen para abordar temas de IA y acelerar internacionalización empresarial

En París, la delegación encabezada por Juan José Sierra Álvarez se reunió con instituciones como BPI France y MEDEF International, además de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se abordaron temas como inteligencia artificial, formación dual y financiamiento para MiPyMEs.

En Bruselas, los encuentros con BusinessEurope y el Comité Económico y Social Europeo se enfocaron en aprovechar el Acuerdo Global Modernizado México–Unión Europea para acelerar la internacionalización empresarial.

La Coparmex señaló que "esta agenda busca convertir la cooperación internacional en oportunidades concretas de crecimiento para las MiPyMEs mexicanas".