Martín Pérez, integrante del equipo señala que llegaron con el objetivo de apoyar a la población afectada durante el tiempo que sea necesario.

Inicio / Nacional / 'México está con ustedes': Los Topos tras llegar a Venezuela

"México está con ustedes" fue el mensaje que integrantes de la agrupación de rescate mexicana Los Topos llevaron a Venezuela tras su llegada para colaborar en las labores de búsqueda y rescate luego de los terremotos que sacudieron al país sudamericano y que han dejado al menos 1,450 personas fallecidas.

El contingente, integrado por seis hombres y una mujer, arribó primero a Valencia para posteriormente trasladarse al estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos registrados el pasado miércoles.

Rescatistas mexicanos se suman a las labores de emergencia

Martín Pérez, integrante de Los Topos y con dos décadas de experiencia en misiones internacionales de rescate, explicó que el equipo llegó con el objetivo de apoyar a la población afectada durante el tiempo que sea necesario.

"Venimos a ayudar. Donde vean a algunos vestidos de naranja es México que está con ustedes", expresó el rescatista.

Pérez ha participado en operativos de emergencia en países como Colombia, Ecuador, Perú, Nepal y México. De acuerdo con su experiencia, el terremoto ocurrido en Venezuela figura entre los más intensos en los que ha trabajado debido al nivel de afectaciones registradas.

La vocación de ayudar también se hereda

Susana Pedroza, única mujer del grupo desplazado a Venezuela, señaló que su interés por el rescate nació gracias al ejemplo de su padre, quien forma parte de Los Topos desde 2017.

"Mi papá es topo desde el 2017 y siempre he querido ser lo que mi papá es", comentó.

La paramédica aseguró que salvar vidas es la parte más valiosa de su labor y destacó que esta representa su primera misión internacional.

Continúan las labores de búsqueda en Venezuela

Las autoridades venezolanas informaron que hasta el momento han sido rescatadas con vida 33 personas. Además, el balance oficial reporta 3,150 heridos y 12,721 familias afectadas por los terremotos, mientras continúan los trabajos de búsqueda y asistencia humanitaria en las zonas impactadas.