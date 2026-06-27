¿Quiénes son 'Los Topos'? Rescatistas mexicanos en Venezuela

Tras los devastadores sismos que sacudieron recientemente a Venezuela, brigadas de rescatistas mexicanos conocidos mundialmente como "Los Topos" han desplegado células de avanzada en el país sudamericano para apoyar en las labores más críticas: la localización y el rescate de sobrevivientes atrapados bajo las estructuras colapsadas.

Este viaje se suma a una larga lista de misiones humanitarias internacionales que definen la historia de este icónico grupo.

El origen de una leyenda: El 19S de 1985

El origen de este cuerpo de rescate se remonta a una de las mañanas más trágicas en la historia de México. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México justo cuando iniciaban sus actividades diarias.

Ante la magnitud del desastre y la inicial parálisis de las autoridades locales, la ciudadanía reaccionó de manera espontánea. Por iniciativa propia, un grupo de voluntarios civiles comenzó a organizarse de inmediato para remover escombros y rescatar personas atrapadas.

Su audacia para introducirse en túneles estrechos y estructuras sumamente inestables hizo que la prensa de la época los bautizara de forma unánime como "Los Topos" o "Los Topos de Tlatelolco", ganando el reconocimiento nacional definitivo en ese mismo año de 1985.

Evolución, fracturas y un mismo ideal

A lo largo de los años, el movimiento maduró, pero también experimentó cambios profundos. Debido a desacuerdos y problemas internos, los principales fundadores originales de los Topos decidieron separarse.

Este distanciamiento provocó el nacimiento de diversas asociaciones independientes fundadas por cada uno de los líderes. A pesar de la fragmentación en distintas siglas y brigadas, todas conservan intacta la misma esencia y la misma razón de ser con la que nacieron en 1985: el deseo altruista y voluntario de ayudar a las personas en situaciones de desastre.

Equipamiento y poder canino

Para realizar tareas de alto riesgo, los grupos de Topos cuentan con un equipamiento ligero diseñado para la respuesta inmediata. Lejos de la maquinaria pesada, sus herramientas fundamentales son:

Cuerdas y camillas

Picos, palas y martillos

Hachas y sierras eléctricas

Material médico de primera respuesta

El componente más valioso y eficaz de sus filas son sus perros de búsqueda, piezas clave para rastrear personas atrapadas con vida. Estos binomios caninos reciben un entrenamiento especial, estricto y constante.

Cuentan con rigurosas certificaciones internacionales de los grupos consultores INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) y USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), lo que los faculta técnicamente para entrar a zonas de desastre extremo, tanto para el rescate de sobrevivientes como para la posterior recuperación de cadáveres.

Esperanza exportada al mundo

La ayuda humanitaria brindada actualmente en Venezuela es solo un capítulo más de su bitácora de emergencias. El valor de "Los Topos" ha cruzado fronteras en múltiples ocasiones, asistiendo a desastres históricos de gran escala como:

El terremoto de Haití (2010 y 2021)

(2010 y 2021) El terremoto y posterior tsunami de Japón (2011)

(2011) Los sismos en Turquía (2023), Ecuador (2016) y Taiwán (1999)

Las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, España (2024)

De ser ciudadanos comunes con palas en 1985, hoy en día representan uno de los símbolos de solidaridad global más respetados del planeta.