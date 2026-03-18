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'México está de moda y rompe récord turístico' : Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que México registró un récord histórico de visitantes internacionales en enero de 2026, impulsando el crecimiento turístico del país.

  • 18
  • Marzo
    2026

Durante la conferencia matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México está de moda, ya que el mundo entero quiere conocer el país y como muestra de ello, en enero de 2026 se registró récord histórico en la llegada de visitantes internacionales.

De acuerdo con los datos presentados, el país alcanzó 8.84 millones de visitantes, un incremento del 10% respecto a enero de 2025. En cuanto a turistas, quienes sí pernoctan, se registraron 4.29 millones, lo que representa un aumento del 8.6%.

Crecen visitantes, turistas y derrama económica

Fue la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien aseguró que México atraviesa uno de sus mejores momentos en materia turística, luego de que en enero se registraran cifras históricas en visitantes, turistas y derrama económica.

“México está de moda… rompimos récord histórico en los indicadores principales”, afirmó durante la conferencia matutina.

En términos económicos, la derrama superó los $3 mil 400 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 4%.

“También en turistas tenemos un récord histórico… y la derrama económica sigue creciendo”, destacó la funcionaria.

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“Como dice Josefina, México está de moda. En el mundo entero se quiere conocer México. México juega un papel muy importante a nivel internacional, no sólo en términos diplomáticos sino también culturales y de todo tipo. Entonces este año va a ser un muy buen año en todos sentidos y particularmente en turismo” apuntó la mandataria federal 

Cruceros y vuelos impulsan el crecimiento

El turismo de cruceros mostró un repunte importante con 1.28 millones de pasajeros, un aumento del 10.6%, mientras que el gasto generado por este segmento creció 12.7%, superando los $111 millones de dólares.

En el sector aéreo, los vuelos nacionales movilizaron 5.18 millones de pasajeros, y los internacionales más de 5.8 millones, ambos con incrementos moderados frente al año anterior.

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Además, el movimiento total en aeropuertos alcanzó 16.6 millones de pasajeros, un alza de 2.3%.

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Mercados internacionales al alza

Rodríguez Zamora subrayó el crecimiento de mercados clave, destacando el aumento del turismo proveniente de China (15.7%), Colombia (12%) y Canadá (9.7%).

“Vean el incremento del mercado chino… es histórico este crecimiento”, señaló.

También reportó incrementos en visitantes de España (7%) y Argentina (8%), mientras que el mercado estadounidense se mantuvo estable.

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El turismo cultural también registró avances significativos, con un incremento del 21% en visitas a museos, que superaron los 1.17 millones de personas.

En paralelo, el Tren Maya reportó un crecimiento del 47% en turistas internacionales, con más de 13 mil pasajeros extranjeros en enero.

“Cada vez más turistas internacionales conectan este gran producto turístico”, destacó.

La funcionaria enfatizó que el turismo interno sigue siendo el motor del sector, con 8.7 millones de mexicanos viajando dentro del país, un aumento del 6%.

“Nuestro turismo nacional es quien llena nuestros estados, hoteles y experiencias”, subrayó.

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El gobierno federal proyecta que 2026 será un año clave para el turismo, impulsado por eventos internacionales como el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, México será sede por primera vez del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo, que se realizará en septiembre.

“El 2026 será un año histórico para el turismo en nuestro país”, afirmó.

 

Como parte de la estrategia de promoción, se alista la edición 50 del Tianguis Turístico de México, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en Acapulco, con la participación de 32 estados y compradores de al menos 17 países.

El evento incluirá actividades abiertas al público, venta directa de paquetes turísticos y espacios dedicados al turismo comunitario.

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La agenda turística también contempla eventos como el Festival Cultural de Zacatecas y actividades de Semana Santa en todo el país, incluyendo celebraciones religiosas, ferias artesanales y experiencias gastronómicas.

Finalmente, la secretaria invitó a explorar destinos emergentes como San Carlos, Sonora, destacando su potencial en turismo de naturaleza y aventura.

“México está en el ojo del mundo y tenemos que aprovechar este momento”, concluyó.


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