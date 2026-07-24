México y China fortalecen alianza en inteligencia artificial

La reunión entre Rosaura Ruiz Gutiérrez y Chen Daojiang sirvió para preparar la IX Reunión de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología México-China

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México y China dieron un nuevo paso para ampliar su cooperación científica y tecnológica con una agenda enfocada en sectores estratégicos como inteligencia artificial, supercómputo, robótica, electromovilidad, semiconductores y energía.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang, como parte de los preparativos para la IX Reunión de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Binacional Permanente México-China.

Dicho encuentro busca sentar las bases de nuevos proyectos conjuntos de investigación e innovación entre ambos países en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo tecnológico.

El Embajador Chen Daojiang Se Reúne con la Secretaria de SECIHTI Rosaura Ruiz Gutiérrez



El día 22 de Julio de 2026, el Embajador Chen Daojiang se reunió con la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.



El Embajador Chen… pic.twitter.com/vlx3XQ6tgR — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) July 23, 2026

Visita histórica de China a México

Uno de los aspectos más relevantes de la reunión es la confirmación de que, por primera vez desde 2004, la Subcomisión Binacional contará con la participación directa del ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun.

El funcionario chino viajará a México acompañado por una delegación de especialistas para definir una nueva hoja de ruta de cooperación científica y tecnológica.

Inteligencia artificial y semiconductores en la agenda

Durante la reunión, Rosaura Ruiz destacó el papel que China puede desempeñar como aliado estratégico para fortalecer las capacidades científicas nacionales.

"China es un socio estratégico para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas nacionales. Estas fortalezas, sumadas a las capacidades de México, abren oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en áreas prioritarias para ambos países", afirmó.

La titular de la Secihti explicó que la agenda contempla temas de alta especialización tecnológica, entre ellos inteligencia artificial, supercómputo, robótica, electromovilidad, desarrollo de semiconductores y proyectos relacionados con energía.

Además, se impulsarán programas de movilidad académica e intercambio de jóvenes investigadores para fortalecer la formación de talento especializado.

Cabe recordar que la cooperación científica entre ambos países ya cuenta con antecedentes relevantes.

Entre ellos destaca el trabajo conjunto desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Protección Vegetal de la Academia China de Ciencias Agrícolas, enfocado en el control biológico de plagas.

También sobresalen los esquemas de colaboración establecidos con Huawei en áreas relacionadas con supercómputo e inteligencia artificial.

Estos proyectos han servido como base para ampliar la cooperación hacia sectores de mayor complejidad tecnológica.

China destaca avance de la relación bilateral

Por su parte, el embajador Chen Daojiang reiteró el compromiso de su gobierno para fortalecer los acuerdos científicos y tecnológicos con México.

El diplomático destacó la evolución que ha tenido esta relación durante los últimos años.

"Si revisamos la historia entre México y China, la cooperación en ciencia y tecnología experimenta un avance espectacular", señaló.

La próxima reunión de la Subcomisión Binacional buscará consolidar una agenda orientada al intercambio de conocimiento, la innovación y el desarrollo de tecnologías avanzadas.