México busca que EUA investigue 17 muertes ligadas al ICE

El gobierno presentará denuncias ante fiscalías de EUA y pedirá apoyo de la ONU para esclarecer los casos de 17 mexicanos fallecidos

Las denuncias por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del ICE seguirán dos caminos en Estados Unidos, pues una investigación federal se pedirá ante el Departamento de Justicia y otras ante las fiscalías con jurisdicción en Stewart y Clayton, Georgia; Pinal y Maricopa, Arizona; San Bernardino y Ventura, California; Dallas, Webb y Harris, Texas; Ste. Genevieve, Misuri; Cook, Illinois; Glades, Florida, y Winn, Luisiana, mientras el caso más reciente, el de Lorenzo Salgado Araujo, será en Houston ante Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, que ya ha dado cuenta públicamente de algunas diligencias.

México busca pasar de las cartas a las investigaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, comunicó la semana pasada al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la ruta que seguirá el gobierno mexicano, luego de considerar que las comunicaciones diplomáticas enviadas hasta ahora no han producido explicaciones suficientes sobre las muertes.

Sheinbaum sostuvo que las denuncias no tienen como objetivo romper la cooperación bilateral en comercio o seguridad, sino exigir que las fiscalías investiguen cada fallecimiento y determinen si existieron delitos, negligencias o responsabilidades de servidores públicos y empresas encargadas de operar centros de detención.

México también solicitará la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y pedirá el respaldo del Congreso de la Unión y de los partidos políticos, con lo que la muerte de los 17 connacionales dejará de ser únicamente un reclamo diplomático para convertirse en una serie de expedientes penales ante autoridades federales y locales de Estados Unidos.

Cada caso tendrá una ruta territorial

De acuerdo con el registro del Gobierno de México, 14 de los mexicanos fallecieron mientras se encontraban bajo custodia del ICE y los tres restantes murieron durante operativos migratorios, sin que esta diferencia los excluya de las denuncias que presentará México para que las autoridades estadounidenses investiguen las circunstancias y posibles responsabilidades en cada caso.

Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, murió el 5 de mayo de 2025 cuando era trasladado desde la cárcel del condado de Lowndes hacia el Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, Georgia, después de que dejó de responder durante el recorrido, por lo que su caso deberá ser atendido por la fiscalía con jurisdicción en el condado de Stewart.

Jesús Molina Veya, de 45 años, falleció el 7 de junio de 2025 después de ser encontrado inconsciente en su celda del Centro de Detención de Stewart, con una ligadura de tela alrededor del cuello, en un caso reportado como presunto suicidio que también deberá ser investigado por la fiscalía con jurisdicción en el condado de Stewart, Georgia.

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, falleció el 31 de agosto de 2025 en Florence, Arizona, después de presentar complicaciones respiratorias mientras permanecía detenido, con antecedentes de diabetes y un diagnóstico reciente de COVID 19, por lo que su expediente deberá ser atendido por la Fiscalía del Condado de Pinal.

Óscar Rascón Duarte, de 58 años, murió el 8 de septiembre de 2025 en Mesa, Arizona, mientras se encontraba bajo custodia del ICE y padecía enfermedades como demencia por Alzheimer, convulsiones, cáncer de riñón, asma, hipertensión y hepatitis C, un caso que corresponderá a la Fiscalía del Condado de Maricopa.

Ismael Ayala Uribe, de 39 años, falleció el 22 de septiembre de 2025 en Victorville, California, después de presentar vómito, sudoración, temblores, náuseas, hipotensión y taquicardia, además de un absceso que requería cirugía, antes de sufrir un paro cardiaco y respiratorio, por lo que su caso recaerá en la Fiscalía del Condado de San Bernardino.

Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, murió el 29 de septiembre de 2025 en el Hospital Parkland debido a las heridas que sufrió durante un tiroteo ocurrido cinco días antes en las oficinas de detención del ICE en Dallas, Texas, por lo que la Fiscalía del Condado de Dallas deberá investigar las circunstancias de su muerte.

Leo Cruz Silva, de 34 años, falleció el 4 de octubre de 2025 en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, Misuri, donde fue encontrado con una sábana atada al cuello en otro caso reportado como presunto suicidio, por lo que el expediente deberá ser atendido por la Fiscalía del Condado de Ste. Genevieve.

Gabriel García Avilés murió el 23 de octubre de 2025 en Victorville, California, después de presentar hipotensión, alteraciones del estado mental y problemas en el ritmo cardiaco antes de perder el conocimiento, por lo que su caso deberá ser investigado por la Fiscalía del Condado de San Bernardino.

Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, falleció el 14 de enero de 2026 tras ser encontrado con una ligadura alrededor del cuello dentro del Centro de Detención Robert A. Deyton, en Georgia, en un caso reportado como presunto suicidio que deberá ser atendido por la fiscalía con jurisdicción en el condado de Clayton.

Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, murió el 27 de febrero de 2026 en Adelanto, California, después de presentar dolor de pecho, mareos, debilidad, síntomas neurológicos, una convulsión y alteraciones del estado mental antes de sufrir un paro cardiaco, por lo que la denuncia corresponderá a la Fiscalía del Condado de San Bernardino.

Royer Pérez Jiménez, de 19 años, falleció el 16 de marzo de 2026 en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, Florida, donde fue encontrado inconsciente con una ligadura de tela alrededor del cuello, en un caso reportado como presunto suicidio que deberá ser investigado por la Fiscalía del Vigésimo Circuito Judicial de Florida.

José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, murió entre el 25 y el 26 de marzo de 2026 en Adelanto, California, después de que durante semanas se registraran niveles de glucosa superiores a 600 miligramos por decilitro sin que fuera trasladado oportunamente a un hospital, por lo que la Fiscalía del Condado de San Bernardino deberá revisar la atención médica que recibió bajo custodia.

Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, falleció el 11 de abril de 2026 después de ser encontrado inconsciente, con parálisis facial, coloración azulada de la piel y sin pulso dentro del Winn Correctional Center, en Winnfield, Luisiana, por lo que su caso corresponderá a la Fiscalía del Octavo Distrito Judicial de Luisiana, con jurisdicción en Winn Parish.

Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió el 19 de junio de 2026 después de ser encontrado inconsciente en su celda del Centro de Detención del Condado de Webb y ser trasladado al Centro Médico de Laredo, Texas, donde fue declarado muerto, por lo que la investigación local deberá quedar en manos de la Fiscalía de Distrito del Condado de Webb.

Los tres casos restantes también forman parte de las denuncias que presentará el Gobierno de México, aunque las muertes no ocurrieron mientras los mexicanos se encontraban bajo custodia, sino durante operativos migratorios realizados por el ICE.

Jaime Alanís García, de 56 años, murió el 10 de julio de 2025 tras caer desde una altura cercana a los diez metros cuando intentaba alejarse de una redada migratoria realizada en los invernaderos de Glass House Farms, en Camarillo, California, por lo que la denuncia será presentada ante la Fiscalía del Condado de Ventura.

Silverio Villegas González, originario de Michoacán y quien trabajaba como cocinero, murió el 12 de septiembre de 2025 en Franklin Park, Illinois, después de recibir disparos de un agente de inmigración durante la Operación Midway Blitz, poco después de dejar a sus hijos en la escuela, por lo que la denuncia deberá ser recibida por la Fiscalía del Condado de Cook.

Lorenzo Salgado Araujo murió el 7 de julio de 2026 durante un operativo migratorio en Magnolia Park, Houston, después de que un agente del ICE disparó contra la camioneta en la que viajaba bajo el argumento de que había intentado atropellarlo, una versión cuestionada por testigos y por videos de vigilancia, por lo que el caso será atendido por la Fiscalía de Distrito del Condado de Harris, encabezada por Sean Teare.

Teare ya abrió una investigación independiente sobre la muerte de Salgado Araujo y su oficina comenzó a revisar grabaciones, reconstruir las trayectorias de los vehículos y recopilar testimonios, además de habilitar un portal para recibir fotografías y videos de la comunidad, aunque hasta ahora las autoridades federales no le han entregado los nombres de los agentes involucrados ni el acceso completo a las evidencias reunidas en la escena.

El fiscal del condado de Harris ha sostenido que su fiscalía tiene autoridad y obligación para esclarecer los hechos, además de advertir que podrá acudir a los tribunales si las agencias federales mantienen su negativa a proporcionar información.

Catorce murieron bajo custodia y tres durante operativos

De acuerdo con el registro presentado por el Gobierno de México, los 17 casos corresponden a mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con el ICE, 14 mientras se encontraban bajo custodia y tres durante operativos migratorios, por lo que todavía no puede afirmarse que en todos los casos la agencia haya causado directamente las muertes, ya que Jaime Alanís García falleció tras caer de un invernadero durante una redada y Miguel Ángel García Hernández murió por las heridas provocadas por un francotirador externo que atacó una instalación en Dallas.

La investigación que México solicitará deberá determinar si existieron negligencias, uso indebido de la fuerza o responsabilidades penales, además de precisar que el nombre correcto de una de las víctimas es Ismael Ayala Uribe.

Los nombres y la clasificación de los casos provienen del registro presentado en las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, mientras las edades, los lugares, los traslados y las causas preliminares fueron cotejados con los avisos y reportes de fallecimiento publicados por el ICE.

El primer corte oficial se dio a conocer el 25 de marzo pasado y reunía 13 casos, seis por complicaciones médicas, cuatro reportados como suicidios, dos ocurridos durante operativos migratorios y el de Miguel Ángel García Hernández, quien murió por el ataque de un francotirador contra una instalación en Dallas; posteriormente fueron incorporados José Guadalupe Ramos Solano, Alejandro Cabrera Clemente, Félix Alcorta Rodríguez y, finalmente, Lorenzo Salgado Araujo como el caso número 17, hasta alcanzar la cifra oficial de 14 fallecidos bajo custodia y tres durante operativos presentada el 9 de julio.