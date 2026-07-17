México y Canadá impulsan comercio, salud y seguridad tras reunión

Roberto Velasco y Anita Anand destacaron los avances logrados hasta el momento mediante el Plan de Acción México‑Canadá 2025‑2028

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México y Canadá ratificaron este viernes su intención de fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en sectores estratégicos como comercio, inversiones, salud, seguridad y protección ambiental.

Durante una reunión celebrada en Ottawa, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, sostuvo un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, para dar seguimiento a los compromisos establecidos dentro de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la conferencia de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores de @CanadaFP, Anita Anand (@AnitaAnandMP), en Ottawa, donde destacó el respeto mutuo, los intereses compartidos y la visión común de futuro que… pic.twitter.com/ph0aCdZPtX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 17, 2026

Tras el encuentro, Velasco destacó que ambas naciones han trabajado en los últimos meses para profundizar los vínculos políticos y económicos que mantienen México y Canadá.

El funcionario mexicano señaló que la reunión permitió revisar los avances alcanzados y coordinar nuevas acciones para fortalecer la cooperación en áreas de interés común.

Plan de Acción impulsa nuevos acuerdos

Más tarde, durante una conferencia de prensa conjunta, Velasco resaltó que el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney, ha permitido consolidar diversos proyectos entre ambos gobiernos.

De acuerdo con el canciller, el comercio y las inversiones continúan con una tendencia positiva, mientras que también se han fortalecido los mecanismos de colaboración en salud, seguridad, transporte, manufactura y protección ambiental.

Además, destacó la puesta en marcha de nuevas iniciativas de asistencia técnica y acuerdos institucionales que buscan ampliar la cooperación entre ambos países.

Durante su participación, Velasco afirmó que la relación entre México y Canadá se distingue por el respeto mutuo, los intereses compartidos y una visión común de futuro.