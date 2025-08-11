México podría acoger a niños huérfanos de Gaza: Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió este lunes la posibilidad de que México acoja a niños huérfanos provenientes de la Franja de Gaza, en el marco de la crisis humanitaria que vive el territorio palestino tras casi dos años de ofensiva israelí.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el país mantiene una política abierta a asuntos de índole humanitaria.

“Está muy bien, si es necesario por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto”, afirmó. “Habría que ver, le encargo aquí a la Secretaria (de Gobernación), con el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas”, puntualizó.

#AHORA | México abre las puertas a las y los niños de Gaza en nuestro país. Ante el gnocidio provocado por Israel. pic.twitter.com/PffqVqMnJA — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) August 11, 2025

La declaración ocurre en medio de un incremento de muertes por desnutrición en Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad del enclave, al 10 de agosto de 2025 se contabilizan 210 fallecimientos por esta causa, de los cuales 100 corresponden a menores de edad.

Organizaciones humanitarias han alertado que la situación se agravó durante julio, luego de meses de bloqueo a la entrada de ayuda por parte de Israel. Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el cierre fue total, y aunque actualmente hay un flujo limitado, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de la población.

Según datos de Israel, entre el 3 y el 9 de agosto ingresaron a Gaza mil 900 camiones con ayuda, un promedio de 270 diarios, cuando se requieren al menos 600 para cubrir la demanda básica de los gazatíes.

