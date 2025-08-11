Cerrar X
AP_25222496031586_ec39053ba8
Nacional

México podría acoger a niños huérfanos de Gaza: Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió este lunes la posibilidad de que México acoja a niños huérfanos provenientes de la Franja de Gaza

  • 11
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió este lunes la posibilidad de que México acoja a niños huérfanos provenientes de la Franja de Gaza, en el marco de la crisis humanitaria que vive el territorio palestino tras casi dos años de ofensiva israelí.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el país mantiene una política abierta a asuntos de índole humanitaria.

“Está muy bien, si es necesario por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto”, afirmó. “Habría que ver, le encargo aquí a la Secretaria (de Gobernación), con el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas”, puntualizó.

La declaración ocurre en medio de un incremento de muertes por desnutrición en Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad del enclave, al 10 de agosto de 2025 se contabilizan 210 fallecimientos por esta causa, de los cuales 100 corresponden a menores de edad.

Organizaciones humanitarias han alertado que la situación se agravó durante julio, luego de meses de bloqueo a la entrada de ayuda por parte de Israel. Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el cierre fue total, y aunque actualmente hay un flujo limitado, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de la población.

Según datos de Israel, entre el 3 y el 9 de agosto ingresaron a Gaza mil 900 camiones con ayuda, un promedio de 270 diarios, cuando se requieren al menos 600 para cubrir la demanda básica de los gazatíes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_1_9e2a2043f4
CDMX tiene 60% menos homicidios que Washington, asegura Brugada
EH_UNA_FOTO_25b668d75a
México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi
finanzas_autos_pesados_e7fd6380b9
Se desploma producción y exportación de camiones en México
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_1_9e2a2043f4
CDMX tiene 60% menos homicidios que Washington, asegura Brugada
homicidios_bajan_sheinbaum_6bc131db24
Bajan homicidios 25.3% en gobierno de Sheinbaum: Federación
EH_DOS_FOTOS_c2cbf52a57
¿Posible colaboración? Cazzu confirma reunión con Belinda
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×