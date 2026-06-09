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México y Estados Unidos alistan reunión de seguridad este viernes

El encuentro fue anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, tras una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio

  • 09
  • Junio
    2026

El Gobierno de México recibirá este viernes a autoridades de Estados Unidos para una reunión bilateral enfocada en seguridad, combate al crimen organizado y cooperación fronteriza, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, el canciller explicó que el encuentro forma parte de los acuerdos alcanzados tras la llamada telefónica que sostuvo el lunes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con quien revisó diversos temas de la agenda bilateral.

Señaló que existe comunicación permanente con el gobierno estadounidense y destacó que la reunión permitirá dar continuidad a los mecanismos de cooperación que ambas naciones mantienen en materia de seguridad.

El encuentro será en la Ciudad de México

Detalló que la reunión se llevará a cabo en la Ciudad de México y contará con la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, además de funcionarios de distintas dependencias estadounidenses y representantes del Gabinete de Seguridad mexicano.

Explicó que los trabajos estarán enfocados en los compromisos establecidos dentro del programa bilateral de cooperación en seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

"Vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado transnacional y combate a las finanzas ilícitas", indicó.

Además, afirmó que uno de los puntos abordados con Marco Rubio fue la cooperación en materia de seguridad y los resultados obtenidos por ambos países.

Recordó que México ha reportado una disminución del 76% en las incautaciones de fentanilo en la frontera con Estados Unidos desde el inicio de la administración de Sheinbaum, dato que fue compartido durante la conversación con el funcionario estadounidense.

Asimismo, señaló que ambas naciones mantienen coordinación permanente para enfrentar delitos vinculados al tráfico de drogas y las operaciones de organizaciones criminales transnacionales.

Aseguró que la reunión del viernes se desarrollará bajo los principios de respeto mutuo, coordinación institucional y cooperación que han caracterizado el diálogo reciente entre ambos gobiernos.

Además de seguridad, indicó que en la llamada con Rubio también se revisaron temas relacionados con migración y comercio, particularmente la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, puntualizó que la reunión programada para esta semana estará enfocada principalmente en los asuntos de seguridad y en fortalecer los mecanismos de trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países.


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