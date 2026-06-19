Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron un encuentro para revisar la agenda migratoria y destacaron avances contra tráfico y trata

Inicio / Nacional / México y Estados Unidos dialogan sobre migración y seguridad

Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron este viernes un encuentro en la Ciudad de México para dialogar sobre la agenda migratoria bilateral y destacar avances en el combate al tráfico ilícito de personas y la trata.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quienes recibieron al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

En el encuentro también participaron el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Por parte de Estados Unidos, acudieron funcionarios de la embajada, quienes abordaron distintos puntos relacionados con la cooperación bilateral en materia migratoria.

Avances en cooperación bilateral

De acuerdo con la Cancillería, la reunión tuvo como objetivo revisar temas clave de la agenda migratoria y fortalecer la coordinación entre ambos países.

Durante el encuentro, se destacaron los avances logrados por el Gobierno de México en la atención del fenómeno migratorio, así como la colaboración permanente con Estados Unidos.

Las autoridades subrayaron que esta cooperación ha permitido reducir la migración irregular y reforzar las acciones contra redes de tráfico y trata de personas.

A través de redes sociales, la secretaria de Gobernación señaló que existe coordinación entre ambos gobiernos para avanzar en los temas de interés común, destacando el diálogo, la cooperación y el respeto como ejes de la relación bilateral.

El encuentro forma parte de los esfuerzos continuos para atender el flujo migratorio en la región, en un contexto en el que México ha dejado de ser únicamente un país de tránsito.

En los últimos años, México ha comenzado a consolidarse como país de destino para migrantes, en parte debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.