México y EUA crean grupo binacional para frenar tráfico de armas

México y Estados Unidos instalaron este viernes en McAllen, Texas, el Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, un mecanismo bilateral que dará seguimiento a la cooperación en seguridad fronteriza.

Durante la sesión inaugural, el gobierno estadounidense anunció nuevas estrategias para frenar el tráfico de armas hacia México, considerado uno de los principales factores de violencia en el país.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las autoridades de Estados Unidos presentaron avances de la operación “Sin dejar rastro”, que desde la administración de Donald Trump ha permitido abrir más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurar armamento e identificar a presuntos integrantes de redes criminales.

Además, se lanzó la iniciativa “Misión Cortafuegos: Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, con objetivos como aumentar operativos fronterizos, ampliar el uso de la herramienta eTrace, implementar tecnología de identificación balística en las 32 entidades mexicanas y fortalecer el intercambio de información entre agencias de seguridad.

Las delegaciones también acordaron avanzar en cooperación aduanal, programas de entrenamiento conjunto y la creación de un grupo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, incluyendo decomisos de activos, detección de operaciones financieras del crimen organizado y prevención del robo de combustible.

La SRE destacó que estas acciones se basan en los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, reafirmando el compromiso de ambos países por una región más segura y próspera.

En representación de México asistieron funcionarios de la SRE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada y la Fiscalía General de la República.

Por Estados Unidos participaron altos mandos de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Seguridad Doméstica, Defensa y Tesoro, entre otros.

