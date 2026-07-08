México y Suiza estrechan lazos en sector comercial e innovación

Se espera que, después de reunirse, ambos mandatarios brinden una conferencia conjunta en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional

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En el marco del 80.° aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó una conferencia conjunta con su homólogo suizo, Guy Parmelin, tras reunirse en Palacio Nacional.

Durante la conferencia conjunta, la mandataria federal afirmó que México tiene la voluntad de fortalecer sus lazos comerciales con Suiza, después de que en 2025 el comercio bilateral alcanzara los $4,272 millones de dólares.

"Constatamos la confianza de los empresarios suizos en México y la voluntad de fortalecer las inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país" exclamó Sheinbaum.

Tras la aprobación del Acuerdo Global Modernizado México y la Unión Europea, Sheinbaum Pardo concretó con los representantes provenientes de Suiza continuar trabajando de manera colaborativa en el sector comercial.

También se abordaron temas relacionados con la agenda global, donde la mandataria federal afirmó que ambas naciones son declaradas "pacifistas" al rechazar las violaciones al derecho internacional y buscan fortalecer las relaciones multilaterales a nivel global, así como en temas de medio ambiente.

"Conversamos también además de la relación económica, las inversiones, sobre la agencia global tenemos coincidencias en ver el mundo".

Además, destacó la colaboración del Gobierno de Suiza con el patrimonio histórico con la restitución de piezas, con el retorno de 67 objetos culturales desde 2018, así como en sectores de innovación y educación.

Parmelin busca reforzar relaciones comerciales con México

En su intervención, el presidente de la Confederación Suiza resaltó la importancia de su encuentro, debido a que se "viven tiempos muy difíciles".

"Ahora se viven tiempos muy díficiles, razón por la cual es todavía más importante que estados que comparten valores e intereses consoliden más sus relaciones".

Parmelin mencionó que fue acompañado por una delegación económica con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con México.

"Empresas que gracias a sus inversiones y sus capacidades contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum".

Suiza recalca interés creciente de sus empresas por México

Atribuyó esta decisión al incremento de intercambio y flujo de inversiones por el interés creciente de las empresas en el país, lo que posiciona a Suiza como el sexto país en inversiones.

"Saludo el hecho de que ambos apoyamos la Modernización del nuestro Acuerdo de Libre Comercio, Suiza y México también comparten la visión de un orden internacional basado en el respeto del derecho internacional".

Parmelin destacó la importancia de esta alianza económica para Suiza, debido a que un país como México se comprometa con el sustento de la estabilidad, prosperidad y paz entre ambos países.

Para reforzar la relación científica, el mandatario europeo mencionó que se buscan conversaciones dinámicas ante el interés de México por su sistema de formación dual de aprendizaje, así como la lucha por el tráfico de obras patrimoniales de sus obras.

Además, felicitó a Sheinbaum Pardo por su papel de México como anfitrión en el Mundial 2026.

Sheinbaum recibe a presidente Guy Parmelin en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, junto con su esposa Caroline Merotto, en la Ciudad de México.

Afuera del Palacio Nacional, la mandataria federal recibió a su homólogo suizo para llevar a cabo la reunión prevista para esta jornada.

Se espera que, después de reunirse, brinden una conferencia conjunta en el Salón de Tesorería.