Modifican medida cautelar del exprocurador Murillo Karam

La defensa presentó pruebas sobre el deterioro en el estado de salud de Murillo Karam y la necesidad de atención médica especializada

Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en uno de los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa, al sustituir la prisión domiciliaria bajo vigilancia permanente por un esquema de resguardo con monitoreo electrónico y restricciones de movilidad.

La resolución fue dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien determinó que Murillo Karam permanecerá en su domicilio con un brazalete electrónico y sujeto a diversas medidas cautelares.

El juzgador concluyó que la prolongación del proceso penal, que supera los dos años, no fue consecuencia de acciones dilatorias del exfuncionario, sino de la tramitación de diversos recursos y juicios de amparo dentro del expediente, por lo que consideró procedente modificar la medida cautelar.

Con esta decisión, el exprocurador ya no estará bajo la vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional en su domicilio y tampoco requerirá autorización judicial para asistir a consultas médicas. Sin embargo, deberá mantener el monitoreo electrónico y respetar las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad, entre ellas evitar acercarse a aeropuertos.

Medida cautelar se modifica por deteriorado estado de salud de Murillo Karam

Durante la audiencia, la defensa también presentó pruebas sobre el deterioro en el estado de salud de Murillo Karam y la necesidad de atención médica especializada. Cabe recordar que en noviembre de 2023 un tribunal colegiado ya le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad y a sus condiciones médicas.

No obstante, el exprocurador continúa sujeto a un segundo proceso penal que se sigue en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

En ese expediente permanece bajo prisión domiciliaria por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, relacionados con el caso de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", presunto integrante de un grupo criminal

Murillo Karam enfrenta ambos procesos por hechos vinculados a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con su defensa, presenta un estado de salud deteriorado que requiere seguimiento médico especializado.

Este 19 de abril se difundió la presunta muerte del exprocurador, pero rápidamente esta versión se desmintió.

Descartan muerte de Murillo Karam; se recupera

Familiares de Jesús Murillo Karam desmintieron este domingo los rumores sobre su presunto fallecimiento y aseguraron que el exprocurador se encuentra con vida y en proceso de recuperación tras permanecer hospitalizado por complicaciones de salud.