Descartan muerte de Murillo Karam; se recupera

Familiares de Jesús Murillo Karam desmintieron este domingo los rumores sobre su presunto fallecimiento y aseguraron que el exprocurador se encuentra con vida y en proceso de recuperación tras permanecer hospitalizado por complicaciones de salud.

El también exgobernador de Hidalgo (1993-1998) lleva más de una semana internado en el Hospital Ángeles Pedregal, donde recibe atención médica. De acuerdo con sus allegados, su estado es estable, por lo que pidieron no difundir información falsa.

Las versiones sobre su muerte circularon principalmente en redes sociales, acompañadas de imágenes del político en funciones; sin embargo, ni su familia ni figuras del ámbito público han confirmado dichos señalamientos ni emitido esquelas.

Murillo Karam, quien también se desempeñó como titular de la Procuraduría General de la República, continúa bajo observación médica, mientras sus familiares reiteraron el llamado a evitar la desinformación.

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