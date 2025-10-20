Cerrar X
Nacional

Museo Nacional de Antropología condena robo en el Louvre

El Museo Nacional de Antropología de México expresó este lunes su 'rabia e indignación' ante el robo de joyas en el Museo del Louvre por cuatro ladrones

  • 20
  • Octubre
    2025

El Museo Nacional de Antropología de México expresó este lunes su "rabia e indignación" ante el robo de joyas en el Museo del Louvre por cuatro ladrones.

Antonio Saborit, director del museo, se pronunció durante una rueda de prensa en Oviedo, España, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por la preservación del patrimonio antropológico.

Saborit recordó que el museo mexicano sufrió en 1985 el robo de más de cien piezas de su colección, evento que transformó las medidas de seguridad y marcó la vida de su personal.

Subrayó que hechos de este tipo deben considerarse un "acto delincuencial" y no una metáfora, y lamentó que robos similares hayan afectado a otros grandes museos, aunque destacó que el patrimonio artístico está "bien protegido".

La experiencia de aquel robo inspiró la película Museo (2018), dirigida por Alonso Ruizpalacios y protagonizada por Gael García Bernal.


