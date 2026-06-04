Lotería Nacional lanza billete del Tri rumbo al Mundial 2026

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020 dedicado a la Selección Mexicana de Futbol, que será la encargada de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México,

La ceremonia se realizó este jueves en el Teatro de la Lotería Nacional y contó con la participación de la directora general de la institución, Olivia Salomón; el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola; el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; y Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el acto protocolario, Olivia Salomón explicó que el billete conmemorativo busca reconocer el esfuerzo de los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el trabajo de todas las personas que integran la estructura de la Federación Mexicana de Futbol.

La funcionaria detalló que el diseño incluye la fotografía oficial de la Selección Mexicana, captada recientemente en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más emblemáticos del país.

“Este billete es un reconocimiento a nuestros jugadores y a todos quienes forman parte de la Selección Nacional que representará a México ante el mundo”, destacó.

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Sorteo repartirá $66 millones de pesos

La directora de Lotería Nacional informó que el billete estará disponible en los próximos días en todo el territorio nacional y participará en el Sorteo Mayor No. 4020, programado para el 14 de julio de 2026.

El sorteo contará con un premio mayor de $21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartible de $66 millones de pesos. Para esta edición especial se emitirán 3 millones 600 mil cachitos que podrán adquirirse en los puntos de venta de la institución en todo el país.

La Piedra del Sol, símbolo de identidad nacional

Por su parte, Mikel Arriola destacó el valor histórico de la Lotería Nacional y señaló que para los integrantes del Tricolor representa un honor aparecer en una emisión conmemorativa de esta magnitud.

El dirigente explicó que la fotografía oficial del equipo fue realizada en el Museo Nacional de Antropología con el objetivo de proyectar elementos representativos de la identidad mexicana.

“Se eligió ese espacio para que los jugadores pudieran posar junto a la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas de nuestra cultura”, explicó.

Durante su intervención, Gabriela Cuevas afirmó que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia del denominado Mundial Social, impulsada por el Gobierno de México para acercar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a toda la población.

La coordinadora del gobierno federal para el Mundial reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para desarrollar actividades que permitan que el impacto del torneo trascienda las canchas.

Cuevas señaló que el objetivo es que millones de mexicanos se involucren en actividades deportivas, culturales y comunitarias relacionadas con la justa mundialista.

La presentación del billete se realizó exactamente una semana antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que la Selección Mexicana abrirá el torneo frente a Sudáfrica en la Ciudad de México.

Con este homenaje, la Lotería Nacional se suma a los festejos y actividades previas al evento deportivo más importante del planeta, que tendrá a México como sede por tercera ocasión en su historia.

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