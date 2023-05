Niega López Obrador que Sedena espíe a Encinas

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sea espiado por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

'Nosotros no espiamos, no somos iguales, no torturamos, en este gobierno no hay masacres como antes, y se respetan los derechos humanos', comentó el presidente de la República.