Dedica Claudia Sheinbaum mensaje navideño al pueblo de México

Manifestó su confianza de que esta Nochebuena "nos abrace como Nación; que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos dé mucha fuerza

  • 25
  • Diciembre
    2025

Con un reconocimiento especial al personal de salud y de seguridad, así como a los migrantes que están fuera de casa, la presidenta Claudia Sheinbaum deseó a todas las familias mexicanas una feliz Nochebuena y Navidad.

Manifestó su confianza de que esta Nochebuena "nos abrace como Nación; que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos dé mucha fuerza; que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta", expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

En estas celebraciones, dijo la presidenta Sheinbaum, "en cada rincón del país hay siempre esperanza; en una casa, en un barrio, en una colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto; en el norte, en el centro, y en el sursureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos", expresó.

En el video, la mandataria aparece en un recorrido por Palacio Nacional, acompañada por su esposo Jesús Tarriba; saluda al personal militar que custodia el recinto, y luego coloca flores de Nochebuena.

Señaló que somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa; que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos.

"Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña. Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma", dijo.

También agradeció a todas las niñas y los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar.

Enseguida mencionó a quienes no pueden estar físicamente con sus seres queridos.

"Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa; en quienes trabajan para que otros estén a salvo, y en quienes hoy extrañan a alguien. También en nuestros paisanos y paisanos; a nuestras fuerzas armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros".

Destacó que en México sabemos acompañarnos aún en la distancia.

En el colofón, con un árbol de Navidad detrás de ella y de su esposo que la mira y la abraza, Sheinbaum pidió recordar que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia, y el amor a nuestro querido México.

Él expresa conmovido: "con todo cariño les deseamos la mejor de las Navidades y que la pasen en paz y unión".

 


