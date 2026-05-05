Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró este martes el 164.° aniversario de la Batalla de Puebla desde el Monumento a Ignacio Zaragoza.

Durante su participación, la mandataria federal dijo que ningún país podrá decidir sobre cómo se gobierna México.

"Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres. "Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía."

Afirmó que todos aquellos que vayan en contra del pueblo mexicano con apoyo extranjero "están destinados a la derrota".

"Que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación les decimos, están destinados a la derrota. Quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. Quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota."

Sheinbaum Pardo instó al gobierno estadounidense a recordar la relación con México durante la administración del presidente Benito Juárez, así como a los demás gobiernos que México es "claro y contundente".

"A nuestros vecinos, a Estados Unidos les decimos: Recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación.

"La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional".

En este evento, la mandataria federal tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional. Además, encabezó este acto para 30,247 elementos distribuidos y 178 centros de adiestramiento en todo México.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llamó a los soldados a asumir su deber con la nación y aprovechar su adiestramiento en beneficio del pueblo de México.

Puebla respalda a la presidenta Sheinbaum: Gobierno de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que el Estado de Puebla respalda a la presidenta de México.

"Esta tierra histórica la recibe con respecto, con orgullo y con profundo sentido de responsabilidad."

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