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Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum

La mandataria federal afirmó que ningún país podrá decidir sobre cómo se gobierna y tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional

  • 05
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró este martes el 164.° aniversario de la Batalla de Puebla desde el Monumento a Ignacio Zaragoza.

Durante su participación, la mandataria federal dijo que ningún país podrá decidir sobre cómo se gobierna México.

"Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres. 

"Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía."

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Afirmó que todos aquellos que vayan en contra del pueblo mexicano con apoyo extranjero "están destinados a la derrota".

"Que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación les decimos, están destinados a la derrota. Quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. Quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota."

Sheinbaum Pardo instó al gobierno estadounidense a recordar la relación con México durante la administración del presidente Benito Juárez, así como a los demás gobiernos que México es "claro y contundente".

"A nuestros vecinos, a Estados Unidos les decimos: Recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación.

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"La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional".

En este evento, la mandataria federal tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional. Además, encabezó este acto para 30,247 elementos distribuidos y 178 centros de adiestramiento en todo México.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llamó a los soldados a asumir su deber con la nación y aprovechar su adiestramiento en beneficio del pueblo de México.

Puebla respalda a la presidenta Sheinbaum: Gobierno de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que el Estado de Puebla respalda a la presidenta de México.

"Esta tierra histórica la recibe con respecto, con orgullo y con profundo sentido de responsabilidad."

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