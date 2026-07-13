Nuevos partidos debutan en el INE; exigen combatir la inseguridad

Acosta Naranjo añadió que uno de los principales retos del país es romper cualquier vínculo entre el poder público y la delincuencia organizada

Los dirigentes nacionales de los nuevos partidos políticos Somos México y Paz y Libertad (PAZ), Guadalupe Acosta Naranjo y Hugo Eric Flores Cervantes, respectivamente, rindieron protesta este lunes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde aprovecharon su primera intervención para fijar la agenda política de sus institutos y lanzar llamados en favor de la legalidad electoral y la seguridad pública.

Llaman a garantizar la legalidad en los procesos electorales

Durante su mensaje, Acosta Naranjo pidió al INE actuar para impedir que continúen los actos anticipados de campaña, al considerar que aspirantes de Morena ya realizan promoción política fuera de los tiempos establecidos por la ley.

El dirigente sostuvo que es necesario detener las campañas adelantadas, evitar la intervención de funcionarios públicos en los procesos electorales, impedir el uso clientelar de los programas sociales y combatir la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones.

Somos México plantea fortalecer las instituciones democráticas

Asimismo, afirmó que Somos México surge con el objetivo de fortalecer la democracia, el Estado de derecho, la división de poderes, el federalismo y las libertades públicas.

Explicó que el partido buscará recuperar las instituciones que, a su juicio, han sido debilitadas o capturadas, y construir un proyecto que amplíe los derechos y garantías ciudadanas.

"Tenemos nuestra vista en un futuro mejor, recuperando lo mejor de nuestra evolución democrática e institucional, sin regresar a un pasado que tampoco fue perfecto", expresó.

Acosta Naranjo añadió que uno de los principales retos del país es romper cualquier vínculo entre el poder público y la delincuencia organizada, al advertir que esa relación pone en riesgo el futuro democrático de México.

PAZ prioriza seguridad y participación ciudadana

Por su parte, el presidente nacional de PAZ, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró que la inseguridad representa uno de los mayores desafíos para la democracia mexicana y relató que durante el proceso de conformación del partido varios de sus integrantes enfrentaron condiciones de riesgo para realizar las asambleas requeridas para obtener el registro.

Señaló que en distintas regiones del país la violencia ha generado un ambiente que amenaza la participación política y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Ante ese escenario, afirmó que uno de los objetivos de PAZ será impulsar una nueva generación de liderazgos ciudadanos que participe en la vida pública y contribuya al fortalecimiento de la democracia.

Inician actividades rumbo al proceso electoral de 2027

Con su incorporación al Consejo General del INE, Somos México y Paz y Libertad inician formalmente su actividad como partidos políticos nacionales de cara al proceso electoral de 2027, en el que buscarán consolidar su presencia y competir por cargos de elección popular.