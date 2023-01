Obtiene Emilio Lozoya amparo en Caso Odebrecht

El exdirector de Pemex, obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso por el caso Odebrecht, sin embargo analizan el caso y podría recibir prisión preventiva

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibió un amparo que deja sin efecto la resolución de prisión preventiva justificada como medida cautelar, esto por el Caso Odebrecht.

Sin embargo, esta acción no dictamina una liberación del ex encargado de Pemex, si no un análisis del caso respecto a la posible vulneración de los principios de congruencia y exhaustividad porque se omitió constatar los los agravios que la defensa de Lozoya presentó en la apelación.

Cabe mencionar que el Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México realizó una inspección respecto a los criterios expuestos sobre el ex funcionario, dados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la posible prisión preventiva.

Se informó que supuestamente, el amparo se obtuvo debido a que la prisión preventiva justificada se rige por reglas comunes de la imposición de cualquier medida cautelar, esto sumado de los requisitos solicitados adicionalmente que la legislación contempla respecto al caso.

Debido a esta nueva medida, que le da a Lozoya 'protección federal', la Fiscalía General de la República impugnó el fallo de la magistrada que era titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, para que el asunto sea nuevamente examinado y se de un nuevo pronunciamiento.