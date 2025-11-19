Operativos federales golpean finanzas criminales en tres estados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este miércoles que, en una serie de operativos recientes, fueron inhabilitadas más de una docena de narcobodegas en Sinaloa y aseguradas drogas y armas en Jalisco y Baja California, acciones que representan una afectación económica de al menos 340 millones 162 mil 500 pesos para la delincuencia organizada.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, las autoridades localizaron e inhabilitaron 13 áreas de concentración de insumos para la producción de metanfetamina en comunidades como Canamaca, El Melón, Las Amargosas, Corral Viejo y Mezcaltitán.

Se aseguraron 16 mil 665 litros de sustancias químicas y un reactor de síntesis orgánica, con un valor estimado de 337 millones de pesos.

Además, en el penal de Aguaruto se revisaron tres módulos donde se aseguraron cartuchos, 112 bolsas con marihuana, dosis de cocaína, teléfonos celulares, puntas, cargadores y equipos de comunicación.

En Tlajomulco, Jalisco, personal federal aseguró 8.6 kilogramos de metanfetamina en una empresa de paquetería, valuados en 2 millones 330 mil 500 pesos.

Por último, en Playas de Rosarito, Baja California, fue localizada una unidad presuntamente involucrada en actividades de trasiego, donde se aseguraron 1.3 kilos de heroína con un valor de 832 mil pesos.

