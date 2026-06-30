La Guardia Nacional recluta nuevos elementos para reforzar

El General Brigadier Jesús Adolfo Amparán Hernández, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, informó que actualmente hay 2,000 elementos desplegados en distintos municipios de la entidad, participando en operativos conjuntos con la Guardia Estatal y el Ejército.

En entrevista, Amparán Hernández explicó que la presencia de estos efectivos responde a la estrategia de seguridad para reforzar la vigilancia y la atención a incidentes en todo el estado. Señaló que las acciones operativas se realizan de manera coordinada entre las fuerzas federales, estatales y militares para optimizar recursos y resultados.

“Aquí en el estado estamos integrados a través de dos grandes grupos que vienen siendo la parte de seguridad en las vías de comunicación y la parte de las compañías de campo. La gran diferencia entre ambos es que como bien lo dice las vías de comunicación están integrados por personal que están especialmente entrenados y adiestrados para llevar a cabo todas esas acciones de seguridad para que nuestros transeúntes que utilizan las avenidas de Tamaulipas, las carreteras de Tamaulipas puedan hacerlo con la seguridad que se merecen”, señaló.

Además, el general anunció que se encuentra en marcha un proceso de reclutamiento destinado a aumentar el personal disponible, con el objetivo de fortalecer la cobertura en los 43 municipios de Tamaulipas. Este esfuerzo busca garantizar mayor proximidad y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Amparán Hernández destacó que la incorporación de más elementos permitirá sostener y ampliar los operativos preventivos y reactivos, así como mejorar la interacción con las autoridades locales para mantener la seguridad de las comunidades.