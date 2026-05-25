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Coahuila

Conagua retoma clausura de pozos ilegales en Cuatro Ciénegas

Los operativos fueron realizados con apoyo de elementos de la Guardia Nacional para garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas.

  • 25
  • Mayo
    2026

La Comisión Nacional del Agua reanudó la clausura de ocho pozos ilegales en la zona de El Hundido, en Cuatro Ciénegas, luego de que tribunales federales desecharan amparos promovidos por particulares que extraían agua sin concesión oficial.

La dependencia federal informó que las acciones forman parte de una estrategia para combatir el aprovechamiento irregular de aguas nacionales y reforzar el control sobre las concesiones en una de las regiones ambientales más sensibles de Coahuila.

De acuerdo con la Conagua, diversos Juzgados de Distrito resolvieron el sobreseimiento de seis juicios de amparo interpuestos por usuarios que operaban los pozos sin contar con autorización legal para la extracción de agua subterránea.

Con estas resoluciones quedaron sin efecto las medidas cautelares que anteriormente habían frenado temporalmente las clausuras realizadas por autoridades hidráulicas.

La Comisión señaló que, tras los fallos judiciales, personal técnico y jurídico del Organismo de Cuenca Río Bravo retomó las acciones de cierre y aseguramiento de las obras de extracción.

Los operativos fueron realizados con apoyo de elementos de la Guardia Nacional para garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas y evitar incidentes durante las diligencias.

La dependencia sostuvo que las clausuras se encuentran plenamente sustentadas en el marco legal vigente y reiteró que el uso de aguas nacionales únicamente puede realizarse mediante títulos de concesión autorizados por la autoridad federal.

Las acciones ocurren en medio de la creciente presión ambiental sobre Cuatro Ciénegas, zona considerada de alta relevancia ecológica por sus acuíferos, pozas naturales y especies endémicas.

Conagua aseguró que continuará con el ordenamiento de concesiones y vigilancia sobre aprovechamientos irregulares para proteger los recursos hídricos de la región y garantizar el uso sustentable del agua.


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