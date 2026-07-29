Ordena SEP retirar escuelas con denominación militarizada

La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades del país a garantizar que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto, ninguna institución preste servicios educativos bajo las denominaciones "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

Mediante un oficio dirigido a las secretarías de Educación estatales y de la Ciudad de México, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, solicitó realizar una revisión exhaustiva de las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a los planteles, con el fin de detectar escuelas que operen bajo ese tipo de modalidades.

La dependencia precisó que, en caso de identificar instituciones con esas denominaciones, deberán suspender sus actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva, conforme a las facultades previstas en la Constitución y la Ley General de Educación.

La SEP también ordenó que los estudiantes afectados reciban de manera inmediata toda su documentación escolar, incluidos certificados parciales o totales de estudios, para garantizar la continuidad de su trayectoria académica y facilitar su incorporación a otro plantel. Asimismo, las escuelas deberán reintegrar los pagos que no hayan sido devengados, como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros conceptos.

Mario Delgado sostuvo que la medida responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que privilegia una formación humanista, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz. Recordó que, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes debe estar en el centro del Sistema Educativo Nacional.

El secretario afirmó que la educación con denominaciones o modalidades de carácter militar es incompatible con los fines del Sistema Educativo Nacional, ya que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones de educación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.