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Liberan a conductor de Tren Interoceánico por acuerdo reparatorio

Jueza ordena el cierre definitivo del caso tras reparación del daño a víctimas del descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos.

  • 22
  • Abril
    2026

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y despachador del Tren Interoceánico, fueron liberados este miércoles luego de que una jueza federal aprobara un acuerdo de reparación integral del daño a las víctimas del accidente ocurrido en Oaxaca en diciembre de 2025.

La resolución fue emitida por la jueza Diana Isabel Ivens Cruz, quien determinó el sobreseimiento de la causa penal 7/2026, lo que implica el cierre definitivo del proceso y la libertad inmediata de ambos trabajadores.

Reparación del daño, clave en la resolución

Durante la audiencia, la juzgadora avaló el acuerdo alcanzado entre las víctimas y la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operada por la Secretaría de Marina.

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La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó previamente que un total de 145 personas, 114 adultos y 31 menores, recibieron compensación económica, lo que permitió extinguir la acción penal.

Aumentan a 14 muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico.jpg

Las víctimas optaron por una salida alterna mediante un acuerdo reparatorio, evitando así que el caso avanzara a juicio.

Cierre del caso y liberación

Con la resolución judicial, Díaz Gómez y Mendoza Cerón quedaron en libertad del Centro Estatal de Reinserción Social número 14, conocido como “El Amate”, donde permanecían desde enero tras ser vinculados a proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Ambos habían sido detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a finales de ese mes.

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El accidente ferroviario, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.

En su informe final, la FGR descartó fallas estructurales en la obra impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también exoneró a la Secretaría de Marina.

Las autoridades concluyeron que la causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad del tren.

En el caso, el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, señalado como responsable de conducir a alta velocidad, no fue detenido por las autoridades.


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