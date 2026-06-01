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Internacional

Netanyahu ordena ataques cerca de Beirut por violación de acuerdo

Esto sucede a pesar de que Estados Unidos solicitó a Israel no atacar la capital de Líbano como parte de las conversaciones para un alto el fuego efectivo

  • 01
  • Junio
    2026

Como respuesta a la presunta violación de alto al fuego, el primer ministro de Israel ordenó este lunes atacar objetivos en los alrededores de la capital de Líbano.

El primer ministro Benjamín Netanyahu, en conjunto con el ministro de Defensa Israel Katz, emitieron un comunicado conjunto donde instruyen a las fuerzas israelíes a efectuar estas agresiones contra el Líbano.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahye, en Beirut", indica el documento oficial.

Durante semanas, Estados Unidos solicitó a Israel no atacar Beirut como parte de las actuales conversaciones para un alto el fuego efectivo.

Acuerdo de paz busca frenar ataques de Hezbolá contra el norte de Israel

Este pacto cuenta con el objetivo de frenar los ataques de Hezbolá contra el norte y las tropas israelíes apostadas en territorio libanés, y también los bombardeos israelíes contra ciudades del sur.

Dichas negociaciones con el Líbano están a su vez ligadas al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, al abogar la República Islámica por el cese de las hostilidades en el frente libanés como una de las condiciones para las propias conversaciones con Washington.

Más de 3,400 mueren en Líbano por ataques desde inicio de conflicto con Israel

Más de 3,400 personas han muerto en el Líbano por los ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo, cuando el país fronterizo comenzó con las agresiones a su territorio como represalia de los lanzamientos de proyectiles efectuados tras el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Al menos 26 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano o la frontera en el marco de la invasión, por lo que se califica para Israel como el momento más intenso de la guerra.


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