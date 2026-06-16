Pemex investiga mancha en el Río Pánuco; descarta hidrocarburos

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las labores de investigación para determinar el origen de una mancha oscura detectada en el Río Pánuco, en Tamaulipas, y aseguró que, hasta el momento, las muestras analizadas no han revelado la presencia de hidrocarburos en fase libre.

A través de un comunicado emitido ayer, la empresa señaló que mantiene un operativo de vigilancia, monitoreo y toma de muestras en áreas cercanas a la Refinería Francisco I. Madero, luego de que se reportara una coloración inusual en las aguas del afluente.

Como parte de las acciones implementadas, Pemex informó que permanecen en funcionamiento las barreras marinas de contención y los sistemas de supervisión permanente instalados en la zona.

Además, personal especializado realiza la recolección de muestras a distintas profundidades en el fondo del canal de Varadero, con el objetivo de identificar el origen de la alteración observada.

La empresa también lleva a cabo inspecciones en la red de drenajes pluviales, incluidos algunos ubicados fuera de las instalaciones de la refinería, los cuales han sido identificados como posibles puntos de descarga hacia los canales Varadero y Siete y Medio.

Según Pemex, estas acciones permitirán establecer con mayor precisión qué provocó la coloración detectada en uno de los márgenes del Río Pánuco.

Asimismo, la petrolera informó que durante el fin de semana se realizaron muestreos en diez puntos estratégicos del río cercanos a sus instalaciones.

Las pruebas fueron efectuadas por un laboratorio acreditado y, de acuerdo con los resultados obtenidos hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de hidrocarburos en fase libre.

Finalmente, Pemex aseguró que mantiene un monitoreo constante de las condiciones operativas y de seguridad en la Refinería Francisco I. Madero y reiteró que continuará realizando las acciones necesarias para atender la situación y dar seguimiento a las condiciones ambientales en las zonas aledañas al Río Pánuco.

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