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Nacional

Pemex confirma un fallecido por incendio en refinería Salina Cruz

Ante este deceso, la empresa petrolera extendió sus sentidas condolencias para manifestar su total solidaridad con familiares

  • 13
  • Mayo
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este miércoles que uno de los trabajadores afectados por el incidente registrado en la refinería Salina Cruz de Oaxaca perdió la vida

A través de un comunicado, Pemex dio a conocer el deceso del empleado mientras recibía atención médica especializada durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México

Ante este deceso, la empresa petrolera extendió sus sentidas condolencias para manifestar su total solidaridad con familiares, por lo que brindará a los deudos el apoyo necesario para brindarles la asistencia necesaria.

"Asimismo, Pemex brindará a los deudos todo el apoyo necesario conforme a los protocolos de asistencia institucionales."

Además, reiteró que para el resto del personal afectado se le garantizará la atención médica necesaria, así como el monitoreo permanente por parte de los servicios médicos.

Explosión en refinería de Oaxaca deja trabajadores lesionados

Una explosión registrada en la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y dejó varios trabajadores lesionados durante la tarde de este viernes.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las refinerías más importantes del país y clave para el procesamiento de combustibles en la región sur de México.

Aquí te presentamos la nota completa: Explosión en refinería de Oaxaca deja trabajadores lesionados

 

 

 


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