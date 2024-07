Pide AMLO respeto de soberanías entre México y EUA

En su conferencia matutina, López Obrador expresó su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, tras una serie de comentarios entre ella, Marcelo Ebrard y, presuntamente, el expresidente Donald Trump, y destacó la importancia de mantener el respeto a las soberanías entre México y Estados Unidos.

López Obrador afirmó: "Yo apoyo a la presidenta electa porque es quien nos va a representar, nuestra presidenta, además, es una presidenta electa con autoridad moral, autoridad política y por eso estoy de acuerdo con lo que externó".

También manifestó su admiración por Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía de Sheinbaum, calificándolo como un destacado servidor público.

Estas declaraciones se dieron en medio de la controversia generada por un discurso de Donald Trump en Michigan, en el que descalificó al presidente Joe Biden, aunque en un malentendido fue interpretado para Marcelo Ebrard.

En respuesta, Claudia Sheinbaum lamentó el lenguaje utilizado por Trump y defendió a Ebrard, destacando su labor como servidor público.

Trump recordó cómo en 2019 amenazó a México con imponer aranceles a las importaciones hasta que se resolviera el problema de la migración, y afirmó que obtuvo todo lo que quería de México, incluyendo la protección de la frontera por parte de 28,000 soldados mexicanos. Marcelo Ebrard respondió en redes sociales, calificando los insultos de Trump como una estrategia electoral y asegurando que defendería los intereses de México con dignidad y firmeza.

Por ello, el presidente mexicano subrayó la necesidad de insistir en una política de buena vecindad con Estados Unidos: "Nos conviene no solo a los gobiernos, si no fundamentalmente nos conviene a los pueblos, a nuestros pueblos, a los estadounidenses y a los mexicanos. Entonces, no confrontación, sí diálogo, sí cooperación, sí acuerdo, sí respeto a nuestras soberanías".

