Pide Federación al Congreso corregir artículo de la Ley de Amparo

Durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Zaldívar, exhortó al Congreso de la Unión a realizar ajustes al artículo transitorio de la recién aprobada reforma a la Ley de Amparo.

El exministro subrayó que su petición busca evitar cualquier interpretación que implique aplicación retroactiva, lo cual advirtió, sería contrario a la Constitución.

“De manera muy respetuosa y en el ánimo de un diálogo constructivo, institucional entre poderes, nos permitimos sugerir hacer adecuaciones al artículo, sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad”, expresó.

Sheinbaum rechaza violaciones a la Constitución

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Zaldívar recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente al señalar que en su administración “no se impulsan ni se avalan leyes ni actos contrarios a la Constitución”.

El también ministro en retiro reconoció la “buena intención” de los legisladores al aprobar la iniciativa, pero insistió en la necesidad de clarificar los alcances del artículo transitorio.

Zaldívar planteó a los legisladores tres elementos fundamentales para precisar en el decreto:

Reconocer expresamente que la Ley de Amparo es una norma procesal

Aclarar que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes en su momento

Establecer que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que ello implique retroactividad ni afectación a derechos adquiridos

“Estamos en una etapa donde las leyes tienen que tener también un efecto pedagógico, que el pueblo las entienda”, afirmó.

Reconocimiento al Senado

El exministro también agradeció el trabajo de los senadores que aprobaron la iniciativa el pasado 1 de octubre, destacando que escucharon las opiniones vertidas en las audiencias públicas y realizaron ajustes que enriquecieron el dictamen final.

“Previo a hacer el análisis quiero expresar nuestro reconocimiento a las y los senadores que participaron en la aprobación de este decreto, que escucharon las opiniones y que le hicieron ajustes a la iniciativa”, puntualizó.

Comentarios