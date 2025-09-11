Pide Gobierno reducir el presupuesto del Poder Judicial en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno pedirá al Congreso reducir en $15,000 millones de pesos el gasto del Poder Judicial en 2026, con el fin de reasignar esos recursos a sectores prioritarios como salud, educación, cultura e infraestructura.

Durante su conferencia matutina, explicó que la ampliación presupuestal fue solicitada hace dos meses por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los nuevos ministros electos por voto popular no tuvieron tiempo de modificar la propuesta antes de que se enviara al Legislativo.

La mandataria subrayó que el recorte es viable porque los salarios en la Corte dejarán de ser tan altos y se aplicará una política de austeridad.

“Como ya los salarios no van a ser tan altos, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos $15,000 millones se reorienten donde hay mayor necesidad”, señaló.

Recursos para universidades e INAH

Sheinbaum sugirió que parte de esos fondos se destinen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a universidades públicas que reportaron recortes en el proyecto de egresos y a programas de derechos sociales. También mencionó inversión en proyectos de infraestructura, salud y educación.

Por otra parte, aclaró que su Gobierno no elaboró un presupuesto más alto para la Corte, sino que únicamente remitió la propuesta enviada por el propio Poder Judicial en la gestión anterior.

De acuerdo con el paquete económico de la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial tendría asignados 8$5,960 millones de pesos en 2026, de los cuales la SCJN recibiría $5,869 millones.

La decisión final quedará en manos del Congreso, que deberá dictaminar el presupuesto de egresos antes del 15 de noviembre.

