Potencial ciclón tropical Uno toma fuerza hacia Tamaulipas y NL

A menos de 105 kilómetros del estado de Tamaulipas es donde se encuentra el potencial ciclón tropical Uno, el cual ya tocó tierra sobre Texas, Estados Unidos.

Al corte de las 12:00 horas, este sistema meteorológico se encuentra a 85 km al sur-suroeste de Corpus Christi y 120 km al sur-suroeste de Reynosa, con vientos sostenidos de hasta 45 km/h y rachas que podrían alcanzar los 65 km/h.

A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se mencionó que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas también en Nuevo León.

Estas fuertes precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados.

⚠️ En ambos gráficos te informamos la actualización sobre los efectos que generan las #CondicionesMeteorológicasAdversas que tenemos actualmente en nuestro país. ¡Toma tus precauciones y mantente informado en fuentes oficiales! pic.twitter.com/CmtOV4b6ky — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 16 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nuevo León (este y sureste)

Tamaulipas (noreste y sur)

Chiapas (centro y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa (este)

Durango (oeste)

San Luis Potosí (norte y este)

Veracruz (norte y centro)

Puebla (norte)

Viento

Viento (20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h)

Baja California

Sonora

Chihuahua

Tamaulipas

Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)

Viento (10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h)

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Nuevo León

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Oleaje

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura

Costas de Tamaulipas

Costas de Veracruz

Costas de Yucatán

Costas de Quintana Roo

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura

Costa occidental de la península de Baja California

Costas de Sinaloa

Costas de Nayarit

Costas de Jalisco

Costas de Colima

Costas de Michoacán

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