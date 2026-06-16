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Tamaulipas

Potencial ciclón tropical Uno toma fuerza hacia Tamaulipas y NL

Estas fuertes precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones

  • 16
  • Junio
    2026

A menos de 105 kilómetros del estado de Tamaulipas es donde se encuentra el potencial ciclón tropical Uno, el cual ya tocó tierra sobre Texas, Estados Unidos.

Al corte de las 12:00 horas, este sistema meteorológico se encuentra a 85 km al sur-suroeste de Corpus Christi y 120 km al sur-suroeste de Reynosa, con vientos sostenidos de hasta 45 km/h y rachas que podrían alcanzar los 65 km/h.

A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se mencionó que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas también en Nuevo León.

Estas fuertes precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados.

Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 16 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Nuevo León (este y sureste)
  • Tamaulipas (noreste y sur)
  • Chiapas (centro y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sinaloa (este)
  • Durango (oeste)
  • San Luis Potosí (norte y este)
  • Veracruz (norte y centro)
  • Puebla (norte)

Viento

Viento (20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h)

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Tamaulipas
  • Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)

Viento (10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h)

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Nuevo León
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Oleaje

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura

  • Costas de Tamaulipas
  • Costas de Veracruz
  • Costas de Yucatán
  • Costas de Quintana Roo

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura

  • Costa occidental de la península de Baja California
  • Costas de Sinaloa
  • Costas de Nayarit
  • Costas de Jalisco
  • Costas de Colima
  • Costas de Michoacán

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