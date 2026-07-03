Presenta Segob 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y Justicia

La estrategia combina acciones de seguridad con programas de bienestar, infraestructura, salud, educación y desarrollo económico

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia con la que el Gobierno de México busca reducir la violencia en la entidad mediante una combinación de acciones de seguridad, desarrollo económico, programas sociales, infraestructura, salud y educación.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Morelia, la funcionaria sostuvo que la construcción de la paz requiere atender las causas que originan la violencia y garantizar derechos para la población.

"Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan es una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones y justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, al acceso a la vivienda, empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar", afirmó.

Rodríguez explicó que el programa involucra de manera permanente a las dependencias del Gobierno federal, bajo la coordinación instruida por la presidenta de la República.

Detalló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia está conformado por doce acciones prioritarias:

Fortalecer la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional. Impulsar la inversión, el empleo y el bienestar. Modernizar carreteras y caminos. Garantizar el acceso al agua potable y saneamiento. Apoyar al campo y la producción sustentable. Fortalecer los programas sociales. Ampliar las oportunidades educativas y construir escuelas. Mejorar hospitales y servicios de salud. Construir viviendas dignas y mejorar los servicios públicos. Preservar la cultura e identidad del estado. Impulsar la igualdad sustantiva para las mujeres. Garantizar la inclusión y los derechos de los pueblos indígenas.

"Se tienen 12 ejes de trabajo para fortalecer la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional, impulsar la inversión, el empleo y bienestar, modernizar carreteras y caminos, garantizar acceso al agua potable, apoyar al campo y a la producción sustentable, acercar programas sociales, ampliar oportunidades educativas y construir escuelas, mejorar servicios médicos y hospitales, construir viviendas dignas y mejorar los servicios públicos, preservar la cultura, identidad e impulsar la igualdad sustantiva, así como garantizar inclusión y derechos", señaló.

Ferias del Bienestar superan 850 mil servicios

Como parte de las acciones ya implementadas, informó que entre el 19 de noviembre de 2025 y el 2 de julio de 2026 se realizaron 77 Ferias del Bienestar en 68 municipios, con la participación coordinada de 77 dependencias federales y estatales.

Estas jornadas han permitido ofrecer más de 850 mil servicios y trámites a la población.

Entre los principales resultados destacan:

Cerca de 100,000 consultas y atenciones médicas.

Más de 44,000 apoyos de Alimentación para el Bienestar.

Entrega de tarjetas de las Pensiones para el Bienestar.

Gestión de Créditos a la Palabra.

Expedición de 14,000 copias certificadas de actas de nacimiento.

Más de 3,000 trámites realizados ante el SAT.

Agregó que también se fortalecieron programas dirigidos a jóvenes mediante el acceso a becas educativas y la incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Destacó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y el Gobierno estatal, se instalaron 10 módulos del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en los que la población pudo entregar armas de fuego de manera anónima a cambio de una compensación económica.

Como resultado fueron canjeadas 414 armas de fuego.

"También niñas y niños intercambian juguetes bélicos por juguetes educativos", destacó.

Anunció además que durante julio continuará la instalación de módulos de desarme, así como las Ferias y Tianguis del Bienestar en distintas regiones del estado.

Inversión histórica en becas

Rodríguez detalló que actualmente 842 mil 287 estudiantes reciben alguna beca federal en Michoacán, con una inversión superior a $5 mil 700 millones de pesos.

Los apoyos se distribuyen de la siguiente manera:

Beca Universal Rita Cetina para educación básica: 332 mil 842 estudiantes, con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos.

para educación básica: 332 mil 842 estudiantes, con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos. Beca Universal Benito Juárez para educación media superior: 132 mil beneficiarios, con una inversión de mil 300 millones de pesos.

para educación media superior: 132 mil beneficiarios, con una inversión de mil 300 millones de pesos. Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior: más de 16 mil becarios, con 466 millones de pesos.

para educación superior: más de 16 mil becarios, con 466 millones de pesos. Beca Gertrudis Bocanegra : 55 mil 924 estudiantes, con un presupuesto de 531 millones de pesos.

: 55 mil 924 estudiantes, con un presupuesto de 531 millones de pesos. Programa de Uniformes y Útiles Escolares, vinculado a la Beca Rita Cetina: 305 mil beneficiarios, con recursos por 763 millones de pesos.

"En total, para el estado de Michoacán estos apoyos llegan a 842 mil 287 becarios en toda la entidad con un presupuesto de cinco mil 700 millones de pesos", indicó.

Sostuvo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca atender de manera simultánea los problemas de seguridad y las condiciones sociales que favorecen la violencia.

Además, afirmó que la coordinación entre dependencias federales, autoridades estatales y municipios permitirá fortalecer la presencia institucional, ampliar el acceso a programas sociales y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias michoacanas.