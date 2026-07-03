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Presenta Segob 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y Justicia
La estrategia combina acciones de seguridad con programas de bienestar, infraestructura, salud, educación y desarrollo económico
Por Emmanuel Escamilla | 03 Julio 2026
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia con la que el Gobierno de México busca reducir la violencia en la entidad mediante una combinación de acciones de seguridad, desarrollo económico, programas sociales, infraestructura, salud y educación.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Morelia, la funcionaria sostuvo que la construcción de la paz requiere atender las causas que originan la violencia y garantizar derechos para la población.
"Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan es una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones y justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, al acceso a la vivienda, empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar", afirmó.
Rodríguez explicó que el programa involucra de manera permanente a las dependencias del Gobierno federal, bajo la coordinación instruida por la presidenta de la República.
Detalló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia está conformado por doce acciones prioritarias:
- Fortalecer la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional.
- Impulsar la inversión, el empleo y el bienestar.
- Modernizar carreteras y caminos.
- Garantizar el acceso al agua potable y saneamiento.
- Apoyar al campo y la producción sustentable.
- Fortalecer los programas sociales.
- Ampliar las oportunidades educativas y construir escuelas.
- Mejorar hospitales y servicios de salud.
- Construir viviendas dignas y mejorar los servicios públicos.
- Preservar la cultura e identidad del estado.
- Impulsar la igualdad sustantiva para las mujeres.
- Garantizar la inclusión y los derechos de los pueblos indígenas.
"Se tienen 12 ejes de trabajo para fortalecer la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional, impulsar la inversión, el empleo y bienestar, modernizar carreteras y caminos, garantizar acceso al agua potable, apoyar al campo y a la producción sustentable, acercar programas sociales, ampliar oportunidades educativas y construir escuelas, mejorar servicios médicos y hospitales, construir viviendas dignas y mejorar los servicios públicos, preservar la cultura, identidad e impulsar la igualdad sustantiva, así como garantizar inclusión y derechos", señaló.
Ferias del Bienestar superan 850 mil servicios
Como parte de las acciones ya implementadas, informó que entre el 19 de noviembre de 2025 y el 2 de julio de 2026 se realizaron 77 Ferias del Bienestar en 68 municipios, con la participación coordinada de 77 dependencias federales y estatales.
Estas jornadas han permitido ofrecer más de 850 mil servicios y trámites a la población.
Entre los principales resultados destacan:
- Cerca de 100,000 consultas y atenciones médicas.
- Más de 44,000 apoyos de Alimentación para el Bienestar.
- Entrega de tarjetas de las Pensiones para el Bienestar.
- Gestión de Créditos a la Palabra.
- Expedición de 14,000 copias certificadas de actas de nacimiento.
- Más de 3,000 trámites realizados ante el SAT.
Agregó que también se fortalecieron programas dirigidos a jóvenes mediante el acceso a becas educativas y la incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Destacó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y el Gobierno estatal, se instalaron 10 módulos del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en los que la población pudo entregar armas de fuego de manera anónima a cambio de una compensación económica.
Como resultado fueron canjeadas 414 armas de fuego.
"También niñas y niños intercambian juguetes bélicos por juguetes educativos", destacó.
Anunció además que durante julio continuará la instalación de módulos de desarme, así como las Ferias y Tianguis del Bienestar en distintas regiones del estado.
Inversión histórica en becas
Rodríguez detalló que actualmente 842 mil 287 estudiantes reciben alguna beca federal en Michoacán, con una inversión superior a $5 mil 700 millones de pesos.
Los apoyos se distribuyen de la siguiente manera:
- Beca Universal Rita Cetina para educación básica: 332 mil 842 estudiantes, con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos.
- Beca Universal Benito Juárez para educación media superior: 132 mil beneficiarios, con una inversión de mil 300 millones de pesos.
- Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior: más de 16 mil becarios, con 466 millones de pesos.
- Beca Gertrudis Bocanegra: 55 mil 924 estudiantes, con un presupuesto de 531 millones de pesos.
- Programa de Uniformes y Útiles Escolares, vinculado a la Beca Rita Cetina: 305 mil beneficiarios, con recursos por 763 millones de pesos.
"En total, para el estado de Michoacán estos apoyos llegan a 842 mil 287 becarios en toda la entidad con un presupuesto de cinco mil 700 millones de pesos", indicó.
Sostuvo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca atender de manera simultánea los problemas de seguridad y las condiciones sociales que favorecen la violencia.
Además, afirmó que la coordinación entre dependencias federales, autoridades estatales y municipios permitirá fortalecer la presencia institucional, ampliar el acceso a programas sociales y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias michoacanas.
"La seguridad se sostiene con estrategia, acciones y justicia. Ese es el compromiso del Gobierno de México con Michoacán", concluyó.