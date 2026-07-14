Busca Farías Laguna revertir proceso por huachicol fiscal

Los abogados sostienen que la resolución judicial presenta falta de fundamentación, ausencia de pruebas directas y afectaciones al debido proceso

La defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), emprendió una nueva batalla legal para intentar revocar la vinculación a proceso que enfrenta por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Luego de que un juez federal rechazó el amparo promovido contra la medida cautelar, los abogados del exmando naval presentaron un recurso de revisión que ahora será analizado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Dicha resolución será clave para determinar si el proceso judicial se ajustó a los principios constitucionales o si, como sostiene la defensa, existen irregularidades que ameritan dejar sin efectos la vinculación.

Cabe recordar que Farías Laguna fue vinculado a proceso en octubre de 2025 dentro de la causa penal 325/2025 por su presunta relación con una red de huachicol fiscal.

Posteriormente, el 22 de junio de 2026, el juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, negó el amparo promovido por la defensa.

Inconformes con esa determinación, los abogados recurrieron la sentencia y solicitaron que un Tribunal Colegiado revise la legalidad de la resolución.

Actualmente, el exvicealmirante permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los argumentos de la defensa

El equipo jurídico de Farías Laguna sostiene que la vinculación a proceso fue validada sin un análisis constitucional suficiente y expuso una serie de presuntas irregularidades.

Entre los principales argumentos destaca que el caso debió analizarse bajo la jurisdicción militar debido a que la imputación está relacionada con funciones desempeñadas durante su carrera dentro de la Secretaría de Marina.

También afirman que ni la Fiscalía ni las resoluciones judiciales han identificado una orden, instrucción o acción específica realizada personalmente por el exvicealmirante que permita atribuirle responsabilidades dentro de la presunta organización criminal.

Cuestionan pruebas y fundamentación

La defensa sostiene además que la acusación se apoya principalmente en inferencias derivadas de relaciones laborales, vínculos familiares, jerarquías institucionales y datos de geolocalización, pero carece de pruebas directas que acrediten una participación concreta en los hechos investigados.

Otro de los señalamientos apunta a una supuesta falta de motivación en la resolución judicial, al considerar que el juzgado reprodujo la narrativa de la Fiscalía sin examinar de manera individualizada los elementos de prueba.

Los abogados también argumentan que algunos documentos fueron interpretados de forma incorrecta y que la sentencia valida una presunta responsabilidad colectiva sin precisar la conducta específica atribuida a Farías Laguna.

También impugnan ley contra delincuencia organizada

Dentro del recurso promovido ante el Tribunal Colegiado permanece vigente un cuestionamiento sobre la constitucionalidad del artículo 4, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La defensa considera que dicho precepto presenta problemas relacionados con legalidad, proporcionalidad, taxatividad y seguridad jurídica, aspectos que, según sostiene, no fueron analizados a fondo durante el proceso.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá revisar ahora los argumentos planteados y determinar si la resolución que negó el amparo fue correcta o si existen elementos para modificarla.