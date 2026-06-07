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Presentan Sheinbaum 'Olinia', el primer auto eléctrico mexicano

El vehículo urbano desarrollado por instituciones públicas mexicanas busca ofrecer movilidad sustentable y accesible con precios desde 90 mil pesos

  • 07
  • Junio
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo en Zumpango, Estado de México, el vehículo eléctrico Olinia, considerado el primer automóvil utilitario 100% eléctrico diseñado y desarrollado en México.

El proyecto fue impulsado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México, con el propósito de crear una alternativa de transporte sustentable, económica y adaptada a las necesidades de movilidad urbana del país.

Durante la presentación, se informó que Olinia está diseñado para desplazamientos urbanos de corta distancia, alcanzando una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

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El vehículo cuenta con un motor eléctrico cuya vida útil estimada es de ocho años y puede recargarse mediante cualquier conexión eléctrica convencional de hogares o comercios.

El costo proyectado oscilará entre los 90 mil y 150 mil pesos, lo que lo convertiría en una de las opciones de movilidad eléctrica más accesibles del mercado nacional.

Además, sus desarrolladores aseguran que los gastos de operación y mantenimiento serán menores a los de una motocicleta convencional.

Una apuesta por la industria nacional

Roberto Capuano, responsable del proyecto, destacó que Olinia representa una decisión estratégica para que México participe activamente en la transición tecnológica mundial y fortalezca sus capacidades industriales.

"Es un honor presentarles Olinia para México, desde México, accesible, de bajo costo y diseñado para millones de mexicanas y mexicanos", expresó durante el evento.

Capuano señaló que el diseño del vehículo es completamente mexicano, aunque algunas piezas serán importadas en una primera etapa debido a la falta de cadenas de suministro nacionales para ciertos componentes especializados.

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No obstante, indicó que el objetivo es desarrollar gradualmente una mayor integración de proveeduría nacional para fortalecer la industria automotriz mexicana.

El proyecto tendrá su sede de ensamblaje en Puebla y se prevé que entre en producción comercial durante 2027.

Los impulsores de Olinia destacaron que México se encuentra entre los siete principales países fabricantes de vehículos en el mundo, por lo que consideran que existe el potencial para desarrollar una marca nacional enfocada en nuevas tecnologías de movilidad.

 

 


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