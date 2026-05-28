Presentan los 12 indicadores que reflejan la fortaleza económica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el estado de la economía mexicana y presentó una lista de 12 indicadores que, afirmó, muestran la fortaleza del país frente a un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos, volatilidad financiera y presiones económicas derivadas de la guerra en Irán.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que existen “noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal”, pero sostuvo que los datos económicos reflejan estabilidad, crecimiento y confianza en México.

“Les voy a dar doce buenas noticias, doce argumentos de por qué vamos bien en medio de una circunstancia internacional difícil”, expresó.

Récord en inversión y empleo formal

Como primer punto, Sheinbaum destacó que México registró en el primer trimestre de 2026 el mayor nivel de inversión extranjera directa en su historia.

En materia laboral, subrayó que el desempleo se ubicó en 2.5%, colocando a México entre los tres países con menor desocupación a nivel mundial.

Además, informó que se generaron 669,000 empleos adicionales y que abril de 2026 se convirtió en el mes con mayor empleo formal registrado en la historia del país.

Inflación baja y peso fortalecido

Aseguró que la inflación mantiene una tendencia descendente, al mismo tiempo que las tasas de interés también han disminuido.

Atribuyó este comportamiento a los acuerdos establecidos por el Gobierno federal con empresas y sectores productivos para contener los precios de la canasta básica, gasolina y diésel.

“Esto de que iba en escalada la inflación no es cierto”, afirmó.

También destacó la fortaleza del peso mexicano, cuyo tipo de cambio se ubicó en $17.40 pesos por dólar durante la jornada.

Señaló que México mantiene uno de los precios de gasolina más bajos a nivel internacional, incluso con el incremento mundial del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

En cuanto a las finanzas públicas, aseguró que durante 2025 el déficit fiscal disminuyó 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la recaudación pasó de 14.7 a 15.2% del PIB.

Añadió que la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% al cierre del primer trimestre de 2026.

Exportaciones y salario mínimo

Otro de los indicadores destacados por la jefa del Ejecutivo fue el aumento récord de las exportaciones mexicanas y una balanza comercial positiva durante los primeros meses del año.

También resaltó el incremento acumulado de 154% al salario mínimo desde 2018 y afirmó que la pobreza laboral alcanzó su nivel más bajo.

Para respaldar su argumento, presentó una comparativa histórica en la que señaló que la pobreza laboral pasó de 42.7% en el sexenio de Felipe Calderón a 40.7% con Enrique Peña Nieto; posteriormente bajó a 35.1% con Andrés Manuel López Obrador y actualmente se ubica en 30.7%.

Pemex y nuevas inversiones

La titular del Poder Ejecutivo federal informó además que Pemex redujo su deuda en $20,000 millones de dólares, situación que permitió mejorar su calificación crediticia.

Asimismo, destacó la aprobación de la nueva Ley para la Inversión, la cual, dijo permitirá acelerar proyectos públicos y mixtos durante el segundo semestre de 2026.

A esto se suma la creación de la Oficina de Inversión de la Presidencia, diseñada para facilitar la llegada de capital privado, reducir trámites burocráticos, implementar una ventanilla única y brindar certidumbre fiscal a inversionistas.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que los Programas del Bienestar continuarán durante su administración y confirmó la implementación de nuevos apoyos sociales.

“Para que no una calificación con la que no estamos de acuerdo genere una impresión de que está mal la economía mexicana. Estamos bien”, sostuvo.

Confió en que durante el segundo semestre del año se reflejen aún más los efectos de la inversión pública y privada impulsada por el Plan México.

Estos son los 12 puntos de la economía mexicana con fortaleza

Récord en Inversión Extranjera Directa en primer trimestre de 2026, la más alta de toda la historia de México con $23 mil 591 mil millones de dólares. El desempleo se ubica en solo 2.5%. México está entre los tres primeros países con menos desempleo en el mundo. Se crearon 669,000 empleos adicionales, de acuerdo con el INEGI, y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de la historia. La inflación y las tasas de interés disminuyeron gracias a los acuerdos contra la inflación y la carestía para la canasta básica, la gasolina y el diésel. El peso está fuerte, el tipo de cambio se ubica en 17.40. México es de los países con el precio más bajo en las gasolinas, pese a los incrementos en el precio del petróleo por la guerra de Irán. En 2025 el déficit disminuyó en 1.5% del PIB y la recaudación aumentó de 14.7 a 15.2% del PIB. La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% al cierre del primer trimestre de 2026. Aumento récord de 21.8% en exportaciones y balanza comercial positiva en el primer trimestre de 2026. El salario mínimo aumentó y la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico con 30.7%. Pemex redujo su deuda en $20,000 millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia. Se aprobó la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública mixta en el segundo semestre de 2026. Se creó la Oficina de Inversión desde la Presidencia de la República para facilitar la inversión privada, la cual va acompañada de la reducción de trámites, la creación de la ventanilla única y la certidumbre en el pago de impuestos de todos los contribuyentes. Los Programas para el Bienestar no solo se mantienen, sino que se han implementado nuevos programas.

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