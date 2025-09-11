Presunto mafioso buscado en Italia es detenido en CDMX

Un hombre que era buscado en Italia desde hace más de 13 años por diversos presuntos delitos, fue detenido en la Ciudad de México este jueves 11 de septiembre.

El hombre de 41 años contaba con ficha roja de la Interpol desde 2012, esto por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes en Europa.

Esta detención se logró gracias a un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM)

De acuerdo con las autoridades, durante un recorrido de rutina por la alcaldía Cuauhtémoc, oficiales reconocieron al sujeto, por lo que lo abordaron para corroborar su identidad y proceder con la detención.

Tras esto, el sujeto fue trasladado a las instalaciones del INM, donde se realiza el trámite para proceder con su deportación y entrega a las autoridades europeas.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera su compromiso de cooperación internacional y brindar seguridad a la población mediante la detención de generadores de violencia.

