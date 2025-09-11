Cerrar X
dispara_papa_novia_santa_catarina_38565c9781
Nacional

Presunto mafioso buscado en Italia es detenido en CDMX

El sujeto fue trasladado a las instalaciones del INM, donde se realiza el trámite para proceder con su deportación y entrega a las autoridades europeas

  • 11
  • Septiembre
    2025

Un hombre que era buscado en Italia desde hace más de 13 años por diversos presuntos delitos, fue detenido en la Ciudad de México este jueves 11 de septiembre.

El hombre de 41 años contaba con ficha roja de la Interpol desde 2012, esto por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes en Europa.

Esta detención se logró gracias a un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM)

 

De acuerdo con las autoridades, durante un recorrido de rutina por la alcaldía Cuauhtémoc, oficiales reconocieron al sujeto, por lo que lo abordaron para corroborar su identidad y proceder con la detención.

Tras esto, el sujeto fue trasladado a las instalaciones del INM, donde se realiza el trámite para proceder con su deportación y entrega a las autoridades europeas.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera su compromiso de cooperación internacional y brindar seguridad a la población mediante la detención de generadores de violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_97_11b1543e5b
Suman 7,214 detenidos por 'Operativo Frontera Norte'
EH_UNA_FOTO_91_1502e33d4e
'La corrupción la estamos deteniendo nosotros': Sheinbaum
tyler_robinson_fd68558646
Identifican a Tyler Robinson como presunto homicida de Kirk
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_00_40_PM_1_fdcecac748
Controlan incendio de vehículos de carga en Anillo Periférico
Whats_App_Image_2025_09_12_at_3_45_14_PM_1_c6808736da
Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
publicidad
×